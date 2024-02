Sondaż przed wyborami do PE. Pewne zwycięstwo konkretnej formacji

9 czerwca odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Mieszkańcy 27 krajów Unii Europejskiej wybiorą w nich 705 deputowanych na pięcioletnią kadencję.

Sondaż przed wyborami europejskimi

Jak donosi „Rzeczpospolita”, w naszym kraju prawdopodobnie wygra Koalicja Obywatelska, która ma obecnie 36 proc. poparcia. Na drugim miejscu uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość, które wskazuje 29 proc. respondentów.

Podium zamyka Trzecia Droga – czyli koalicyjny komitet Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego – z 16 proc. poparciem. Na Lewicę chce głosować 9 proc. respondentów, a na Konfederację 8 proc. Jedynie 3 proc. nie zdecydowało jeszcze, na kogo odda swój głos.

Sprawdzono nastroje wyborcze w pięciu krajach UE

Międzynarodowa agencja PR Portland Communications przeprowadziła z kolei badanie, którego celem było zidentyfikowanie przedwyborczych nastrojów oraz kwestii, które wpływają na preferencje polityczne Europejczyków. W badaniu wzięli udział mieszkańcy pięciu krajów: Polski, Francji, Holandii, Niemiec i Włoch.

Polska okazała się jedynym krajem, w którym odnotowano wysokie poparcie dla partii uznanych za centrowe. Na KO i TD zamierza oddać głos łącznie 52 proc. badanych. W trzech krajach największym poparciem cieszą się ugrupowania prawicowe.

We Francji wygrywa Front Narodowy z 33 proc. poparcia, w Holandii Partia Wolności z 25 proc. poparcia, a we Włoszech Bracia Włosi z 28 proc. poparcia. W Niemczech wygrywa CDU z 29 proc. poparcia, jednak tuż za nią znajduje się prawicowa AfD, którą wskazuje 17 proc. respondentów.

Pesymizm wśród obywateli krajów UE

Portland Communications tłumaczy, że te wyniki mają być odzwierciedleniem pogarszających się nastrojów społecznych w Europie.

– Do zbliżających się wyborów obywatele Unii Europejskiej podchodzą z głębokim pesymizmem. Unia Europejska i rządy narodowe muszą znaleźć odpowiedzi na kwestie, które nie są łatwe do rozwiązania – skomentowała prezes agencji Vikki Dean.

Z badania wynika również, że jedynie w Polsce panują względnie dobre nastroje społeczne. 41 proc. polskich respondentów uważa, że ich kraj zmierza w dobrym kierunku. We Francji, Holandii, Niemczech i Włoszech ponad połowa respondentów uważa, że ich kraj zmierza w złym kierunku.

Co wskazano jako główne problemy UE?

Nasz kraj wyróżnił się także w sprawie wskazania głównych problemów, przed którymi stoi Unia Europejska. Tylko w Polsce na pierwszym miejscu znalazła się wojna na Ukrainie. We wszystkich wspomnianych krajach jako główne problemy wskazano drożyznę oraz imigrację.

Co ciekawe, zaledwie ok. kilkunastu proc. respondentów we wszystkich badanych krajach wskazało rolnictwo jako jeden z głównych problemów Unii Europejskiej.

Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach przez niemal wszystkie kraje przetoczyły się protesty rolników, którzy sprzeciwiają się tzw. unijnej polityce klimatycznej oraz bezcłowemu handlowi towarami z Ukrainy i krajów Ameryki Południowej.

Portland Communications przewiduje, że sytuacja w rolnictwie może okazać się jednym z głównych czynników kształtujących europejską politykę przed czerwcowymi wyborami.

