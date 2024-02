Republikanie krytykują Trumpa. „Nie nadaje się na prezydenta”

Wywiad z Nikki Haley opublikowano 12 lutego. Zadawano jej pytania w kontekście ostatniego wystąpienia Donalda Trumpa, który 10 lutego pojawił się na wiecu w Karolinie Południowej – jej rodzinnym stanie. Zapowiedział tam, że Stany Zjednoczone nie będą bronić europejskich krajów w NATO, w razie ewentualnego ataku Rosji – chyba że wcześniej państwa te uregulują swoje zobowiązania wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Chodzi tu o 2 proc. PKP na obronność. Jak wskazuje agencja Reutera, jedynie 11 członków Sojuszu ponosi wydatki na tym poziomie

Trump o NATO: jest zepsute

– Czy chcemy, aby NATO płaciło więcej? Oczywiście, że tak – zauważyła Haley, cytowana przez Bloomberg. Mimo tego „ostatnią rzeczą, jaką zamierzamy zrobić, to stanąć po stronie bandyty” – dodała w rozmowie z Bloombergiem, mając na myśli Władimira Putina. Zwróciła uwagę, że ten „zabija swoich przeciwników”. Jej zdaniem „to błąd”, że były prezydent USA, lider GOP (Partii Republikańskiej) „staje po stronie Putina, a nie sojuszników”.

Trump stwierdził, że NATO jest „popsute” – do czasu aż członkowie Sojuszu nie „zapłacą”. Przytoczył też słowa, które miał w przeszłości powiedzieć na jednym ze spotkań NATO. Na pytanie, czy USA będą chronić sojuszników, którzy nie spłacili swoich zobowiązań, miał powiedzieć rzekomo, że powie Putinowi, by zrobił z tymi krajami „co zechce”.

Haley jest za wsparciem dla Ukrainy

W rozmowie z CBS Haley ostrzegła, by „nie stawać po stronie kogoś, kto najechał kraj”, w konsekwencji czego „pół miliona ludzi zginęło lub zostało rannych” – mając na myśli obywateli sąsiada Polski.

Haley chce wspierać Ukrainę zaatakowaną na początku 2022 roku. W przeszłości nazwała państwo, na którego czele stoi Wołodymyr Zełenski, „proamerykańskim”. Zdaje sobie też sprawę z zagrożenia dla innych państw, jakie stanowić może Rosja. Haley – jak przypomina dalej Bloomberg – chce „zapobiegać wojnie” i jest za zacieśnieniem relacji w Sojuszu. Obecnie jako jedyna może mieć jakiekolwiek szanse w rywalizacji z Trumpem.

Jednak nie tylko Haley krytykuje miliardera. W rozmowie z NBC zrobił to także Chris Christie – były kandydat Republikanów w wyścigu po fotel prezydencki, który powiedział, że Trump „nie nadaje się” na prezydenta USA.

Ostra rywalizacja polityków Partii Republikańskiej

Na sobotnim wiecu Trump wielokrotnie atakował i wyśmiewał Haley – podaje CNN. Były prezydent mówił m.in., że „radykalnie lewicowy Demokraci chcą”, by Republikanie postawili właśnie na nią w wyborach, bo „wiedzą, że da się ją łatwo pokonać”.

Haley mówiła zaś wcześniej, że Trump jest niesprawny umysłowo – nazwała go „zrzędliwym staruszkiem”. Wzywała wcześniej do przeprowadzenia testów, które weryfikowałyby sprawności umysłowe wszystkich czynnych polityków, którzy mają więcej niż 75 lat – w czerwcu Trump będzie obchodził 78. urodziny. Trump nawiązał do tego w sobotę, mówiąc, że jest „martwa umysłowo”.

