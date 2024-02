Lech Wałęsa cytowany w amerykańskim Senacie. „Wnuki nigdy nam nie wybaczą”

W poniedziałek 12 lutego Senat USA zdecydował o skróceniu debaty nad ustawą o pakiecie pomocowym o wartości 95 miliardów dolarów dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu, z czego 61 miliardów ma trafić na pomoc Ukrainie. Za głosowało 66 senatorów, w tym kilkunastu republikanów. Dzięki temu ustawa może zostać przyjęta przez Senat już w środę. Jeśli nawet tak się stanie, to później trafi do Izby Reprezentantów, gdzie jej przyjęcie stoi pod dużym znakiem zapytania, gdyż republikanie związani z Donaldem Trumpem są przeciwni jej zatwierdzeniu.

Senat USA. Lech Wałęsa cytowany w czasie debaty o pomocy dla Ukrainy

Jednym z senatorów, który zabrał głos w trakcie debaty, był republikanin Mitt Romney, były kandydat Partii Republikańskiej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych w 2012 roku. W trakcie swojego przemówienia, popierajacego udzielenie pomocy Ukrainie, republikański senator zacytował Lecha Wałęsę, który zwracał się do amerykańskich polityków.

– Cytuję: „jesteście zobligowani do zapewnienia pokojowej przyszłości dla waszych dzieci. Nasze wnuki nigdy nam nie wybaczą, jeżeli nie uda nam się teraz powstrzymać Rosji. Jeżeli Stany Zjednoczone nie będą przewodzić, nikt nie będzie” – mówił Romney w Senacie USA. – Nie można zgodzić się bardziej. Pomaganie ludziom broniącym wolności jest po prostu właściwą rzeczą do zrobienia – dodał.

twitter

Lech Wałęsa w ostatnich dniach przebywa z wizytą w USA, gdzie udziela licznych wypowiedzi dla mediów oraz występuje z wykładami. O tym, czego nie wybaczą wnuki obecnym politykom, mówił m.in. podczas wykładu wygłoszonego 8 lutego w Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie.

Wpis Donalda Tuska zaprezentowany w Senacie USA

W debacie na temat pomocy Ukrainie pojawił się także wpis Donalda Tuska. I to dosłownie, gdyż Lindsey Graham, jeden z republikańskich senatorów przeciwny udzieleniu pomocy przyniósł na salę ogromną planszę z wydrukowanym zrzutem ekranu z wpisem Tuska z platformy X, w którym polski premier nawiązywał do Ronalda Reagana i kazał republikanom się wstydzić.

– Nie obchodzi mnie, co Pan myśli (…) Do premiera Polski: Chcę pomagać Ukrainie, chcę by NATO było silne, ale mój kraj płonie. Czy gdyby 7 mln ludzi nielegalnie wjechało do Polski, nadal stawiałby Pan Ukrainę przed Polską? Nie postawię Ukrainy, Izraela ani nikogo innego ponad interesem Ameryki – mówił w czasie debaty Graham.

Czytaj też:

Duda reaguje na słowa Trumpa. „Sojusz PL-USA musi być silny”Czytaj też:

Wrze po wpisie Donalda Tuska. Niespodziewana reakcja Jacka Kurskiego