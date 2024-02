Nowe wieści ws. choroby Ziobry. „Walczy z nowotworem, bardzo złośliwym nowotworem”

W połowie grudnia na platformie X Suwerenna Polska przekazała, że Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, boryka się z problemami zdrowotnymi. Następnie opinia publiczna zapoznała się ze szczegółami – okazało się, że prezes ugrupowania (której liderem tymczasowo jest Patryk Jaki) ma raka krtani.

Woś: To jest bardzo intensywna terapia nowotworowa

11 lutego „Super Express” rozmawiał z europosłem Patrykiem Jakim, który powiedział, że Ziobrę czeka kolejna operacja. – Dlatego jego rekonwalescencja będzie długotrwała – przyznał. Dodał jednak, że zna Ziobrę i wie, że jest „wyjątkowo twardy”. – Natomiast rokowania są ciężkie, dlatego że ten typ nowotworu generalnie jest trudny i często kończy się śmiercią – powiedział. Rak przełyku jest bardzo rzadki (stanowi około 2 proc. wszystkich nowotworów). Pacjenci, u których się go diagnozuje, zwykle cierpią na postać złośliwą nowotworu. Średni odsetek przeżyć 5-letnich to 5-10 proc. Zdaniem Jakiego Ziobrze jednak „uda się z tego wyjść”.

Kilka dni wcześniej także Michał Wójcik – wiceprezes Suwerennej Polski – przekazał kolejne szczegóły i ujawnił, że „choroba została wykryta w fazie zaawansowanej”. Ziobro miał też przyjąć „kolejną ciężką chemię” – podawał „Super Express”.

13 lutego pojawiły się nowe informacje związane z chorobą byłego prokuratora generalnego. „Super Express” rozmawiał z posłem Wosiem w kontekście zeznań Ziobry, którymi zainteresowane są komisje śledcze: ds. Pegasusa i ds. wyborów kopertowych. Magdalena Sroka i Dariusz Joński chcieliby powołać byłego ministra sprawiedliwości na świadka (co musi jednak zostać najpierw przegłosowane).

Woś zaczął od tego, że Sejm posiada „dane” o stanie zdrowia Ziobry, zaś jego „nieobecność w Sejmie jest jasno wykazana i usprawiedliwiona”. – Walczy z nowotworem, bardzo złośliwym nowotworem. To jest bardzo intensywna terapia nowotworowa – podkreślił Woś. – Niech wygra [z chorobą – red.], wszyscy się modlimy o to, żeby wygrał i z pewnością stawi się przed każdy organ państwa. (...) Myślę, że wszyscy po ludzku humanitarnie tego mu życzymy – zaznaczył.

Warchoł o Ziobrze: Walczy o życie

Poseł Suwerennej Polski zwrócił też uwagę na „rechoty” w związku z tematem choroby byłego prokuratora generalnego, które niekiedy słychać w Parlamencie. Woś ocenia, że politycy ci „nie mają ludzkiego odruchu” – cytuje polityka „SE”.

O stanie Zbigniewa Ziobry informował też poseł Suwerennej Polski Marcin Warchoł. Powiedział, że były minister „walczy dziś o życie”. „Toczy tę bitwę z determinacją po to, by wygrać. I by jak najszybciej – jak tylko to możliwe – wrócić do swoich obowiązków” – brzmi fragment wpisu na platformie X. Dodał, że „warunkiem zwycięstwa jest agresywne i radykalne leczenie przeciwnowotworowe”.

„Dlatego teraz je przechodzi” – napisał. Zapowiedział również, że Ziobro „udostępni całą dokumentację medyczną swojej choroby biegłym powołanym, czy to w związku z pracami komisji śledczej, czy w jakimkolwiek innym prawnym trybie”. „Są tam niezależne diagnozy z kilku renomowanych ośrodków medycznych. I zapewniam także, że najszybciej, jak tylko zdrowie mu pozwoli, stawi się przed komisjami” – zapewnił.

