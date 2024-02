Rada Gabinetowa. Donald Tusk położył na stole dokumenty. „Potwierdzają w 100 proc. zakup i korzystanie z Pegasusa”

– W żadnym wypadku nie jest moją intencją zaskakiwać pana prezydenta, (...) ale być może ta informacja będzie lekko zaskakująca. (...) Po naszym ostatni spotkaniu pojawiła się kwestia m.in. Pegasusa – zaznaczył na wstępie premier, dodając, że sprawa ta ma „pośredni wpływ na działania dotyczące inwestycji”.

Premier: potwierdzają w 100 proc., zakup i korzystanie z Pegasusa

– Mam tu ujawnione dokumenty, (...) które niestety, mówię to bez satysfakcji, potwierdzają w 100 proc., zakup i korzystanie – w sposób legalny i nielegalny – z Pegasusa. A lista ofiar tych praktyk jest niestety bardzo, bardzo długa – powiedział premier podczas posiedzenia rządu pod przewodnictwem prezydenta 13 lutego.

– Ten dokument, który mam tutaj w ręku potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowanie zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra [Zbigniewa] Ziobrę i jestem tym bardzo przygnębiony – kontynuował Donald Tusk.

Szef rządu powiedział, że uznaje za zamkniętą kwestię debaty na temat tego, czy był, kto kupił i do czego używał izraelskiego oprogramowania Pegasus. – Komplet dokumentów będzie do pańskiej dyspozycji – zapewnił prezydenta.

Andrzej Duda nie komentował słów premiera, ale powiedział, że „jeśli są wątpliwości, służby śledcze powinny prowadzić postępowanie”. Dodał, że od państwa „oczekuje uczciwości”, a człowiekiem, którego ta cecha charakteryzuje, jest w ocenie prezydenta Mariusz Kamiński.

Rada Gabinetowa nie będzie dalej transmitowana

Jedynie pierwsza część posiedzenia Rady Gabinetowej transmitowana była przez media. Na wstępie poruszone zostały tematy związane z projektem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, modernizacją armii, a także w kontekście bezpieczeństwa Polski.

Radę Gabinetową prezydent zwołał na mocy art. 141 Konstytucji: "W sprawach szczególnej wagi Prezydent Rzeczypospolitej może zwołać Radę Gabinetową". Warto dodać, że ostatecznie przedstawiane w toku obrad rady stanowiska i dokonane uzgodnienia nie mają charakteru prawnie wiążącego.

Co to jest Pegasus?

Pegasus jest szpiegowskim oprogramowaniem, stworzonym przez izraelską firmę NSO Group. Przy jego pomocy da się m.in. podsłuchiwać rozmowy czy odczytywać wiadomości tekstowe, znajdujące się na smartfonie.

