Andrzej Duda ocenił Radę Gabinetową. „To kwestia naszej przyszłości”

Po blisko trzech godzinach zakończyła się zwołana przez głowę państwa Rada Gabinetowa. Andrzej Duda wydał oświadczenie, w którym przyznał, że jego celem było „jasne określenie, że inwestycje – takie jak CPK, czy budowa elektrowni atomowej – mają dla Polski charakter fundamentalny”.

Prezydent podkreślał, że Polska potrzebuje tych inwestycji, natomiast transformacja energetycznej w połączeniu z realizacją miksu energetycznego to kwestia naszej przyszłości. „Szczegółowo omawialiśmy wszystkie kwestie związane z budową CPK i modernizacją polskiej armii. To sprawa naszego bezpieczeństwa” – ocenił Andrzej Duda.

Zakończyła się Rada Gabinetowa. Andrzej Duda komentuje spotkanie

Głowa państwa nie kryła, że jest zadowolona z tego spotkania. „To była merytoryczna dyskusja na temat konkretnych działań, które są prowadzone i planowane. Co do samych inwestycji kontrowersji nie ma – są one potrzebne” – wskazał.

Andrzej Duda poinformował, że zagadnienia, które były dzisiaj omawiane, są i będą przedmiotem jego politycznego zainteresowana. Zapowiedział, że jeśli zaistnieje taka potrzeba, to zwoła kolejną Radę Gabinetową. „Będę te miejsca odwiedzał i rozmawiał z mieszkańcami obszarów, na których te inwestycje będą realizowane” – podsumował prezydent.

Prezydent nie odniósł się po zakończeniu Rady do dokumentów, jakie dostarczył mu Donald Tusk. – Mam tu ujawnione dokumenty, (...) które niestety, mówię to bez satysfakcji, potwierdzają w 100 proc., zakup i korzystanie – w sposób legalny i nielegalny – z Pegasusa. A lista ofiar tych praktyk jest niestety bardzo, bardzo długa – powiedział szef rządu. Andrzej Duda odparł wówczas, że „jeśli są wątpliwości, służby śledcze powinny prowadzić postępowanie”.

