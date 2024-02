Wywiad z Putinem poruszył Zachód. Zastanawiające słowa Miedwiediewa

6 lutego Tucker Carlson przeprowadził wywiad z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Opublikował go 9 lutego m.in. na kanale YouTube (do 14 lutego został odtworzony tam ponad 16,5 mln razy) czy na platformie X (gdzie wygenerował już ponad 200 mln wyświetleń).

„Dwóch największych polityków naszych czasów zaczęło kwestionować wywiad”

W trakcie rozmowy, która trwała ponad dwie godziny, Putin wygłosił „10 kłamstw” – jak oceniło później polskie ministerstwo spraw zagranicznych. MSZ kłamstwa te następnie wypunktowało. Prezydent Rosji powiedział m.in., że „Rosja kolaborowała z hitlerowskimi Niemcami”, „Polacy zmusili Hitlera do rozpoczęcia z nimi II wojny światowej”, „Ukraina to de facto sztuczny twór stworzony przez Lenina i Stalina”, a także, że „w 2014 roku Moskwa zmuszona była wziąć Krym w obronę, ponieważ był zagrożony” – co w większości było nieprawdą lub półprawdą.

Wywiad wywołał oburzenie na świecie. Odniósł się do niego m.in. Kanclerz Niemiec Olaf Sholz, który podsumował ją, mówiąc, że była „absurdalna”. Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak powiedział, że twierdzenia Putina, jakoby rozpoczął inwazję na Ukrainę z powodu rozszerzenia NATO, jest „niedorzeczne”. Portal amerykańskiej telewizji CNN określił natomiast wywiad „wielkim propagandowym zwycięstwem” Putina. Media takie jak BBC czy „The Guardian” krytykowały zaś mocno m.in. amerykańskiego dziennikarza.

Miedwiediew reakcję Zachodu na wywiad Putina z Carlsonem uważa za dowód, że „lekarstwo trafiło do celu”. Wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji powiedział, że zwykle głowy państwa nie komentują podobnych „wywiadów swoich kolegów”, a w tym wypadku stało się odwrotnie. „Proszę bardzo. Dwóch największych polityków naszych czasów – dziwny Brytyjczyk Sunak i czystej krwi Niemiec [tu padło inne, pogardliwe określenie obywatela tego kraju – red.] Scholz – zaczęło kwestionować wywiad prezydenta Rosji z Tuckerem Carlsonem. (...) Nie podobają im się argumenty i w ogóle nic im się nie podoba” – stwierdził Miedwiediew na Telegramie.

Kim jest Carlson Tucker?

Tucker Carlson to amerykański komentator polityczny, który w przeszłości pracował w stacji Fox News. W 2023 roku został jednak zwolniony – mimo faktu, że prowadzony przez niego program „Tucker Carlson Tonight” generował w Stanach Zjednoczonych pokaźne wyświetlenia.

Uważany jest za osobę o poglądach skrajnie prawicowych. W przeszłości, podczas pandemii COVID-19, rozpowszechniał teorie spiskowe nt. koronawirusa i szczepionek. Wygłaszał też kontrowersyjne zdania o ataku na Kapitol Stanów Zjednoczonych, do czego doszło po przegranych przez Donalda Trumpa wyborach prezydenckich – tu warto dodać, że dziennikarz jest wielkim zwolennikiem prezydentury Trumpa.

W mediach wielokrotnie podejrzewano go o rasizm i seksizm. Między innymi z tego właśnie powodu – i z powodu protestów reklamodawców – stacja Fox News, doceniana przez Republikanów, a krytykowana przez Demokratów – zwolniła Tuckera.

