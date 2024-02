KE skontroluje polskie konsulaty. Doszło do korupcji i oszustw?

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych (LIBE) Parlamentu Europejskiego zajmowała się sprawą rzekomego sfałszowania systemu wydawania wiz w Polsce. Henrik Nielsen z departamentu Komisji Europejskiej odpowiedzialnego za migrację i sprawy wewnętrzne podkreślił, że ocena polskich konsulatów „na pewno przyczyni się do lepszego poznania tematu”, czyli afery wizowej.

Reprezentant KE dodał, że trwa oczekiwanie na „informacje, fakty i wyniki dochodzeń”. Badane jest m.in. to, czy prawo Unii Europejskiej zostało złamane. Nielsen zapewnił, że Komisja Europejska skorzysta również z dostępnych jej narzędzi „oceny działania strefy Schengen”. – Ocena ta obejmie niektóre polskie konsulaty w pierwszej połowie roku – mówił.

Debata w PE ws. afery wizowej w Polsce. Komisja Europejska zapowiada kontrolę w polskich konsulatach

Chodzi o „przyjrzenie się całemu systemowi, zweryfikowanie, czy jest on zgodny z Kodeksem Schengen i czy są podejmowane odpowiednie środki, by unikać korupcji i oszustw”. Według ustaleń RMF FM może się to zakończyć wydaniem zaleceń i wezwaniem do podjęcia działań zaradczych, jeśli eksperci odkryją jakiekolwiek uchybienia. Przywrócenie kontroli na granicach Schengen groziłoby Polsce jedynie skrajnych przypadkach, gdyby władze jakiegoś kraju nie podjęły odpowiednich działań.

Ze strony Polski na debacie obecna była wiceszefowa polskiej dyplomacji Henryka Mościcka-Dendys. Resort reprezentowała też Justyna Chrzanowska. Wiceminister spraw zagranicznych zadeklarowała pełną otwartość oraz wspomniała, że w polskim Sejmie powstała komisja sejmowa, która ma zbadać tę sprawę. – System wydawania wiz musi być wolny od wszelkich nieodpowiednich działań, wszelkich nadużyć. Nie możemy zgodzić się na żadne nielegalne działania, w tym na kupowanie wiz – oceniła.

