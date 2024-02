Spotkanie Tuska z przewodniczącą PE. Głównym tematem: bezpieczeństwo żywnościowe

Premier zdradził, że podczas spotkania z przewodniczącą PE rozmawiał o zbliżających się wielkimi krokami czerwcowych wyborach europejskich. – Obecność pani przewodniczącej jest elementem kampanii profrekwencyjnej. Należy głośno i wyraźnie rozmawiać o tym, jak ważny jest Parlament Europejski – uważa szef rządu.

Główny temat: kwestia bezpieczeństwa żywnościowego

Jednym z głównych tematów jest „kwestia bezpieczeństwa żywnościowego”, szczególnie w kontekście „wojny” i „liberalizacji handlu z Ukrainą”, jak również „aspektów Zielonego Ładu”. – Przyjąłem z zadowoleniem decyzję dot. pestycydów. Udało się znaleźć rozwiązanie, które ułatwia naszym rolnikom działanie w tym obszarze – dodał.

Jeśli chodzi o „specyfikę polskiego rolnictwa”, Tusk powiedział, że „liczy na zrozumienie przewodniczącej PE”. – Nie ulega wątpliwości, że zmiany będą przyjazne rolnikom, a nie wymierzone w ich interesy. Mówię tu o eksporcie produktów z Ukrainy, jak i o niektórych zapisach w Zielonym Ładzie, ale będziemy musieli, tak czy inaczej skuteczniej dbać o interesy producentów rolnych w Europie i Polsce – powiedział.

Metsola: Musimy być zjednoczeni i potępić agresję rosyjską w Ukrainie

Szef rządu zaznaczył ponadto, że „każdy ma prawo do pełnego szacunku” i interesy „każdej grupy powinny być chronione” – szczególnie zwrócił uwagę na kwestie bezpieczeństwa żywnościowego, biorąc pod uwagę rosyjską inwazję i trudną sytuację na Ukrainie. – Będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie żywnościowym, zwróciłem się, aby kwestie rolnicze były w agendzie spotkania Rady Europejskiej – powiedział na czwartkowej konferencji prasowej. Na końcu podziękował przewodniczącej PE „za to, co zrobiła dla UE i Polski”.

Wtedy głos zabrała przewodnicząca PE. Zaznaczyła, że „kwestie klimatyczne muszą brać pod uwagę też sektor rolny”. Jestem przekonana, że znajdziemy rozwiązanie. Drogi Donaldzie, mówiłeś, żeby bronić wspólnych wartości, demokracji, pokoju, szczególnie gdy będą zagrożone. Wydawało nam się, że nie będzie już więcej wojny. Polska znajduje się w sercu tej Europy. Musimy być zjednoczeni i potępić agresję rosyjską w Ukrainie. Musimy wesprzeć Ukrainę, ale też chronić wewnętrzne rynki – podkreśliła Metsola.

Spotkanie z marszałkiem Sejmu, ministrem sprawiedliwości i studentami

Następnie Metsola rozmawiała z marszałkinią Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Potem uda się na spotkanie z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Zanim się to jednak stanie – „wygłosi przemówienie przed izbą wyższą parlamentu” – podaje serwis 300polityka.pl.

Po południu zaplanowano jej spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Radosławem Sikorskim, a kilka godzin później – z ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem. W planach przewodnicząca PE ma też spotkanie ze studentami Uniwersytetu Warszawskiego. Jak podaje 300polityka.pl, uczestniczyć będą w nim osoby, które „po raz pierwszy mogą wziąć udział w wyborach europejskich”.

Cel wizyty przewodniczącej PE

Zainauguruje ponadto Centrum Multimedialne Europa Experience (w warszawskim biurze PE). A na samym końcu czeka ją wystąpienie w Kolegium Europejskim w Natolinie, gdzie „wygłosi główne przemówienie roku akademickiego 2023/2024” – czytamy. Dzień później poleci do Gdańska – dowiadujemy się na oficjalnej stronie Senatu.

Wizyta Metsoli w Polsce „jest częścią jej podróży po wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej w okresie poprzedzającym” wybory europejskie 2024 – czytamy. Te odbędą się między 6 a 9 czerwca 2024 roku.

