Zełenski ma wystąpić na 60. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Potem spotka się z Scholzem i Macronem

Jak informuje Ukraińska Prawda, podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa wystąpić ma prezydent Zełenski (dziennikarze portalu powołują się tu na informacje służby prasowej Kancelarii Prezydenta Ukrainy). Ma on również przeprowadzić rozmowy z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Redakcja UP podaje, że Zełenski do zebranych (czyli najważniejszych polityków, dziennikarzy, biznesmenów – łącznie do nawet 500 osób) przemówi z głównej sceny. 17 lutego ma też odbyć kilka rozmów z zachodnimi politykami – m.in. wiceprezydentką Stanów Zjednoczonych Kamalą Harris, prezydentem Czech Petrem Pavlem, premierem Danii Mette Frederiksenem i premierem Holandii Markiem Rutte – czytamy.

Tematy rozmów na 60. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa

Jakie będą główne tematy rozmów w Monachium? Szef ministerstwa spraw zagranicznych Radosław Sikorski zdradził, że przede wszystkim będzie to sytuacja na Ukrainie i Bliskim Wschodzie (gdzie trwa wojna izraelsko-palestyńska) – co powiedział 15 lutego, informuje Polskie Radio 24.

Sikorski zwrócił uwagę, że w rozmowach udziału nie będzie brała strona rosyjska. Powiedział, że konferencja powróciła do „swoich korzeni”, jako „narada sojusznicza” – czytamy. Szef MSZ zamierza spotkać się drugiego dnia z ministrami MSZ innych krajów, ale też szefami największych organizacji w Organizacji Narodów Zjednoczonych.



– Mam zaplanowane spotkania z członkami Kongresu Stanów Zjednoczonych oraz – i ponownie zastrzegam, że to się może zmienić – ale mam umówione spotkanie z ministrami spraw zagranicznych Indii i Chińskiej Republiki Ludowej – mówił też dzień wcześniej, cytuje PR24.

Co to jest Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa?

MSC, organizowana od 1963 roku w Monachium, to międzynarodowe spotkanie szefów ministerstw, rządów, największy organizacji, ale nie tylko – oprócz polityków uczestniczą w nim także dziennikarze, naukowcy czy biznesmeni. Łącznie 400-500 osób.

„Celem MSC jest budowanie zaufania i przyczynianie się do pokojowego rozwiązywania konfliktów poprzez podtrzymywanie ciągłego, wyselekcjonowanego i nieformalnego dialogu w ramach międzynarodowej społeczności bezpieczeństwa. Obecnie MSC jest wiodącym na świecie forum debat na temat międzynarodowej polityki bezpieczeństwa” – czytamy na oficjalnej stronie konferencji.

