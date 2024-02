Cameron w Polsce wygłosił z Sikorskim apel do Kongresu USA. Potem spotkał się z Dudą

Były premier Wielkiej Brytanii, a obecnie Sekretarz Stanu ds. Zagranicznych i Wspólnoty Narodów Zjednoczonego Królestwa David Cameron przyleciał do Warszawy w czwartek 15 lutego. Przed południem spotkał się ze swoim polskim odpowiednikiem szefem polskiego Ministerstwa Sprawa Zagranicznych Radosławem Sikorskim, a następnie odbył spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą.

Cameron z Sikorskim apelują do Kongresu USA

Jak poinformowano w komunikacie wydanym po spotkaniu w MSZ, rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji na arenie międzynarodowej, w tym wsparcia militarnego, gospodarczego i politycznego dla Ukrainy oraz planów jej odbudowy. „Ponadto, ministrowie dyskutowali nt. sankcji przeciwko Rosji i Białorusi, zbliżającego się szczytu NATO, a także kryzysu na Bliskim Wschodzie i sytuacji w Cieśninie Tajwańskiej” – czytamy.

Podczas oświadczeń prasowych, szefowie dyplomacji wspólnie zaapelowali do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych o przyjęcie ustawy o pomocy dla walczącej Ukrainy.

– Z uwagi na siłę i potęgę USA bardzo nam zależy, żeby Kongres amerykański też zatwierdził pakiet pomocy, aby wesprzeć Ukrainę finansowo, ale przede wszystkim militarnie w tych nadchodzących miesiącach – mówił były brytyjski premier.

– Chcę, żeby państwo to potraktowali jako nasz wspólny apel do Izby Reprezentantów Stanów Zjednoczonych i osobiście do pana marszałka Mike'a Johnsona, aby poddał pod głosowanie pakiet pomocy dla Ukrainy. To jest epokowa decyzja, która wpłynie na wiarygodność amerykańską na całym globie – dodał polski minister.

Jak wskazuje polski MSZ, spotkanie było okazją do szczegółowego przeglądu stanu relacji dwustronnych. „Szef polskiego MSZ podkreślił polsko-brytyjskie zaangażowanie w obszarze walki z terroryzmem, przestępczości zorganizowanej i dezinformacji. Ministrowie Sikorski i Cameron mówili także o wspólnych planach związanych z realizacją wzmocnionej współpracy w zakresie polityki bezpieczeństwa i obrony. Rozmawiali ponadto o potrzebie dalszej intensyfikacji współpracy w obszarze przemysłów zbrojeniowych, z uwzględnieniem potencjalnej współpracy trójstronnej z udziałem Ukrainy” – czytamy w komunikacie.

David Cameron w Pałacu Prezydenckim

Następnie David Cameron udał się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie po południu spotkał się z prezydentem Andrzejem Dudą. W spotkaniu po polskiej stronie oprócz prezydenta udział wzięli Szef Biura Polityki Międzynarodowej Mieszko Pawlak oraz Doradca Prezydenta RP Wojciech Gerwel.

„Tematem spotkania Prezydenta Andrzeja Dudy z Davidem Cameronem, Ministrem Spraw Zagranicznych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej były relacje dwustronne, przygotowania do szczytu NATO w Waszyngtonie oraz sytuacja na Ukrainie” – poinformowano w krótkim komunikacie umieszczonym w portalu X. Kancelaria Prezydenta zamieściła też krótki film z wizyty.

Były brytyjski premier udzielił też w Polsce wywiadu, w którym zapewniał, że Polacy zawsze mogą liczyć na Wielką Brytanię.

twitterCzytaj też:

Ostre spięcie szefa MSZ z dziennikarzem TV Republika. „Kłamie pan. Nikt nie oddał żadnego śledztwa Rosji”Czytaj też:

Afera w rodzinie królewskiej. Harry i Meghan nie przestrzegają umowy?