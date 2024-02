Monika Pawłowska negocjuje z Trzecią Drogą? „Pseudonews i dezinformacja”

Po tym, jak marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił wygaśnięcie mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego, PKW poinformowała oficjalnie, że pierwszą osobą na liście, która może zająć zwolniony mandat, jest Monika Pawłowska. Była Posłanka PiS (a wcześniej Porozumienia i Lewicy), poinformowała w portalu X, że otrzymała już pismo od marszałka Sejmu. To oznacza, że ma teraz 7 dni na decyzję, czy przyjąć mandat.

Monika Pawłowska wróci do Sejmu? Ma negocjować z liderami Trzeciej Drogi

Jeśli Monika Pawłowska przyjęłaby mandat parlamentarny, to prawdopodobnie skończyłoby to jej karierę w Prawie i Sprawiedliwości. Przypomnijmy, że prezes PiS Jarosław Kaczyński i inni politycy tej partii utrzymują, że skazani przez sąd Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wciąż są posłami.

Temat Moniki Pawłowskiej pojawił się w programie „7 dzień tygodnia w Radiu Zet”.

– Z punktu widzenia PiS-u, który cały czas udaje, że ci dwaj panowie są posłami, choć nimi nie są i w najbliższy piątek już będzie posłanka zamiast posła. Nie mam żadnych wątpliwości, że Monika Pawłowska ten mandat obejmie — powiedziała Joanna Kluzik-Rostkowska z KO.

Z kolei wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat jednoznacznie zaprzeczyła, by Lewica miała przyjąć ponownie byłą posłankę w swoje szeregi.

– Zapewniam państwa, że pani Pawłowska nie ma czego czekać w Lewicy. My bardzo poważnie podchodzimy do naszych zobowiązań i ta wolta, którą wykonała, była dużym ciosem dla nas, bo ufaliśmy jej i głoszonym przez nią przekonaniom, ale przede wszystkim była bardzo nieuczciwym zachowaniem w stosunku do naszych wyborców – oceniła. – Natomiast znając panią poseł przyszłą, czy byłą Pawłowską, myślę, że absolutnie obejmie mandat. Pan Jarosław Kaczyński może się oburzać, może się nie zgadzać, ale myślę, że będzie miał bardzo niewiele do powiedzenia na ten temat – dodała.

Na koniec prowadzący rozmowę dziennikarz Andrzej Stankiewicz z Onetu stwierdził, odwołując do swoich źródeł informacji, że Pawłowska ma podobno prowadzić rozmowy z Trzecią Drogą. Onet, opisując ten fragment rozmowy napisał, że Pawłowska „nawiązała kontakt z liderami PSL i Polski 2050”.

Suchoń dementuje: To dezinformacja

Informacji o negocjacjach z Pawłowską stanowczo zaprzeczył szef Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga Mirosław Suchoń.

„Podawany przez Onet pseudonews o tym, jakoby Monika Pawłowska miała coś negocjować z liderami Trzeciej Drogi to dezinformacja” – napisał polityk w portalu X.

