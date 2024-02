Sikorski w Monachium: Rolnicy i przewoźnicy płacą najbardziej bezpośrednią cenę za solidarność

Polski szef MSZ Radosław Sikorski wziął w niedzielę udział w panelu dyskusyjnym na 60. Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa. Innym z rozmówców w debacie o rozszerzeniu Unii Europejskiej była ukraińska wicepremier Olha Stefaniszyna. Jednak prowadzący zaczął pytanie o to, jak na wcześniej świetne relacje polsko-ukraińskie i ogromną chęć do pomocy Ukrainie wpływają napięcia, jakie się pojawiają w ostatnich miesiącach, w tym protesty rolników.

Sikorski: Musimy rozwiązać problemy rolników, żeby nie przysłoniło to obrazu polskiej solidarności

Sikorski odpowiadając na to pytanie, podkreślił, że Polska znajduje się w czołówce krajów pomagających Ukrainie. Zaznaczył też, że tuż przed debatą spotkał się z ukraińską wicepremier, a podczas rozmowy były poruszane sprawy relacji polsko-ukraińskich i problemów z eksportem żywności i rynkiem transportowym.

– Wciąż pozostają dwie dręczące problemy: rolników i przewoźników – mówił. – To trudne kwestie do rozwiązania, bo problem jest strukturalny – podkreślił.

– Pod presją wydarzeń Ukraina została dopuszczona do jednolitego rynku bez żadnych warunków, okresów przejściowych ani wymogów spełnienia standardowych kryteriów – wymieniał szef polskiego MSZ. – Polska jest w czołówce krajów pomagających Ukrainie, ale rolnicy i przewoźnicy to dwie grupy, które płacą najbardziej bezpośrednią cenę za europejską solidarność – dodał. – Dlatego musimy to rozwiązać, żeby nie przysłoniło to ogólnego obrazu polskiej solidarności – podkreślił Sikorski.

Szef MSZ zwrócił uwagę, że jest rozwiązanie na horyzoncie – to ukraińskie zwycięstwo na Morzu Czarnym. –Jeśli Ukraina odzyska kontrolę nad zachodnią częścią Morza Czarnego, to także pomoże rozwiązać tę kwestię – ocenił.

Wicepremier Stefaniszyna stwierdziła, że Ukraina chce jak najszybciej rozwiązać problemy rolników i przewoźników. Przedstawicielka ukraińskiego rządu podkreśliła, że jej kraj podjął już w tym celu konkretne działania, w tym zabezpieczanie transportu dóbr Morzem Czarnym oraz zwiększenie kontroli eksportu do sąsiednich krajów.

– Rozmawialiśmy na ten temat szczegółowo z ministrem Sikorskim i jedno jest pewne – to musi zostać rozwiązane, a każda ze stron ma słuszne argumenty– podkreśliła.

Sikorski o Nawalnym: Jest ofiarą rosyjskiego reżimu, niezależnie od bezpośrednich przyczyn śmierci

Po debacie Sikorski udzielił też krótkiej wypowiedzi dla mediów, gdzie mówi o śmierci Aleksieja Nawalnego.

– Jest on ofiarą rosyjskiego reżimu, niezależnie od tego, jakie były bezpośrednie przyczyny śmierci – ocenił polski minister. – To wyklarowało sytuację etyczną, jeśli chodzi o stosunek do obecnych władz Rosji. To, co nie jest dla mnie jasne, to, co zamierzamy zrobić jako społeczność międzynarodowa, jako Unia Europejska, jako Sojusz Północnoatlantycki, aby zapobiec złym scenariuszom w Ukrainie – dodał.

Sikorski zapowiedział też, że żona Aleksieja Nawalnego będzie jutro przemawiać w czasie obrad Rady do Spraw Zagranicznych w Brukseli.

