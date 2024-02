Prezydent Duda spotkał się z premierem Szwecji. Dominowały dwa tematy

Premierzy Polski i Szwecji rozmawiali o współpracy w kwestii wzmocnienia obronności i kryzysu na wschodniej granicy Polski – informowała „Gazeta Wyborcza”.

W rozmowie prezydenta i premiera Szwecji dominowały te dwie kwestie

Kristersson to lider Umiarkowanej Partii Koalicyjnej, który obejmuje stanowisko szefa rządu od 2022 roku. „Obecnie szwedzkie władze pracują nad akcesją kraju do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Przyjęcie Szwecji do NATO ratyfikowały już wszystkie państwa Sojuszu poza rządzonymi przez Viktora Orbana Węgrami” – przypomina PAP.

Jak podaje oficjalna strona prezydenta, na spotkaniu z prezydentem Szwecji pojawiły się wątki „aktualnej sytuacji międzynarodowej, dalsze wsparcie dla Ukrainy, proces integracji Ukrainy z Unią Europejską oraz przygotowanie do zbliżającego się Szczytu Sojuszu Północnoatlantyckiego w Waszyngtonie” – czytamy.

Szwecja dołączy do NATO, choć na przeszkodzie pozostały Węgry

Prezydent potwierdził pełne wsparcie Polski w związku z akcesją Szwecji do NATO. Głowa państwa ma też nadzieję, że proces ten rychło się zakończy.

Warto przypomnieć, że Szwecja, wraz z sąsiadującą z nią Finlandią, wyraziły chęć dołączenia do NATO niedługo po inwazji Rosji na Ukrainę, co miało miejsce w lutym 2022 roku. Zgodę na to musiał wyrazić jednak każdy z 31 członków. Finlandia oficjalnie dołączyła do Sojuszu w kwietniu 2023 roku.

Początkowo Turcja nie wyrażała zgody, jednak prezydent Erdogan ostatecznie podpisał protokół ratyfikacyjny Szwecji do NATO. Wszystko wskazuje na to, że wkrótce także Węgry zgodzą się na dołączenie Szwecji do Sojuszu. – Jesteśmy na drodze do ratyfikacji przystąpienia Szwecji do NATO na początku wiosennej sesji parlamentu – powiedział niedawno Victor Orban, cytuje PAP.

