Duda dotrzyma obietnicy. Kolejne ustawy trafią do TK

Na prezydenckie biurko trafiły dwie ustawy, które zostały podpisane przez Andrzeja Dudę. Zwrócono uwagę, że nie odesłał ich do TK, jak zapowiadał. Minister Paprocka zapewnia, że prezydent zrobi to, gdy trafią do Dziennika Ustaw.

Jak poinformował zespół prasowy prezydenta, 19 lutego podpisał on dwie ustawy: o zmianie ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce i o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Ustawy nie zostały skierowane jeszcze do TK. Oto przyczyna Wtedy też media i dziennikarze zwrócili uwagę, że ustawa nie została odesłana do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją. Pod koniec stycznia Andrzej Duda zapowiadał, że w taki sposób postąpi z każdą ustawą. Wówczas chodziło o podpisane przez niego trzy ustawy: budżetową na rok 2024, o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024 i o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. „Z uwagi na wątpliwości związane z prawidłowością procedury uchwalenia ustaw tj. brakiem możliwości udziału w pracach Sejmu nad tymi ustawami przez posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika, Prezydent zdecydował o skierowaniu powyższych ustaw, w trybie kontroli następczej do Trybunału Konstytucyjnego, celem zbadania ich zgodności z Konstytucją” – informowała wtedy Kancelaria Prezydenta.

Stanowisko prezydenta w sprawie mandatów Kamińskiego i Wąsika jest takie samo Dodano wówczas, że „analogiczne działania będą podejmowane przez Prezydenta RP każdorazowo w przypadku uniemożliwienia Posłom wykonywania ich mandatu, pochodzącego z wyborów powszechnych”. „Należy podkreślić, że sprawa wygaśnięcia mandatów została jednoznacznie przesądzona przez Sąd Najwyższy. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik są posłami na Sejm” – brzmi stanowisko podtrzymywane przez prezydenta Dudę od momentu, gdy rozpoczęto debatę nad tym, czy mandaty poselskie byłych ministrów wygasły, czy jednak nie. Teraz jednak, w rozmowie z Polską Agencją Prasową z 20 lutego, minister Małgorzata Paprocka przekazała, że prezydent skieruje ustawy do TK „z uwagi na tryb i obsadę Sejmu”. Dodała, że wciąż ma takie samo zdanie na temat mandatów Kamińskiego i Wąsika. „Podkreśliła, że tryb następczy jest możliwy do zastosowania dopiero po opublikowaniu podpisanych ustaw w Dzienniku Ustaw” – a jeszcze do tego nie doszło. O takiej decyzji Dudy informował także nieoficjalnie dzień wcześniej „Dziennik Gazeta Prawna”. Czytaj też:

Kiedy decyzja ws. wypłaty środków w ramach KPO dla Polski? Jest możliwy terminCzytaj też:

Polskie MSZ wezwało ambasadora Rosji. Rzecznik: Nie chciał kontynuować dialogu