Polska konsul przeprosiła Ukraińców. „Nie mogę dłużej milczeć. Z miłości do własnej Ojczyzny”

Rozszerzające się protesty polskich rolników obejmują m.in. blokowanie granicy z Ukrainą. Demonstrujący, w ramach sprzeciwu przeciwko napływowi zboża z Ukrainy, we wtorek 20 lutego wysypali je z wagonów w Medyce. Zdarzenie to postanowiła skomentować konsul generalna RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz.

Polska konsul przeprasza Ukraińców

„Przepraszam Was drodzy ukraińscy Przyjaciele. To, co się dzieje nie może być dziełem moich Rodaków” – pisała na Facebooku. „Gdy, jako nastolatka dowiedziałam się, że podczas Powstania Warszawskiego stojący po prawej stronie Wisły Rosjanie w 1944 roku nie zgodzili się na śródlądowanie samolotów alianckich (w celu uzupełnienia paliwa) niosących pomoc walczącej Warszawie myślałam, że tak haniebnie mogą się zachować tylko ruscy” – zaczęła swój wpis.

„Ostatecznie pomoc, która była przeznaczona dla Powstańców była zrzucana z tych samolotów wcześniej na przedpolach Warszawy, zupełnie przypadkowo i trafiała w ręce niemieckie. Byłam wówczas, jako nastolatka przekonana, że tylko ruscy mogą spokojnie patrzeć jak inny naród się wykrwawia… że my, Polacy nigdy byśmy czegoś podobnego nie zrobili” – pisała dalej.

„A dzisiaj co robią »polscy« rolnicy i przewoźnicy? Nie wierzę, że to Polacy… Prawdziwy Polak nigdy nie zadałby ciosu w plecy walczącym o wolność sąsiadom. Nie chodzi o postulaty, chodzi o formę protestu. Hańba i wstyd. PRZEPRASZAM walczącą Ukrainę, przepraszam…” – zakończyła swój emocjonalny wpis.

Protest rolników w Polsce

Na stronie internetowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność” opublikowano mapę spodziewanych utrudnień. Na aktualizowanej liście znalazło się już prawie 200 punktów, w których zgromadzą się w ciągu dnia przedstawiciele grup protestujących m.in. przeciwko unijnym zmianom.

Najwięcej z nich znajduje się w okolicach Poznania, Lublina i Białegostoku. Utrudnienia pojawią się także w pobliżu Częstochowy, Gdańska, Łodzi i Krakowa. Rolnicy zablokują również przejścia graniczne w Dorohusku, Hrubieszowie i Hrebennem, a także węzły komunikacyjne i drogi dojazdowe do przeładunkowych stacji kolejowych oraz portów morskich.

