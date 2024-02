Poważna wpadka w TVP Info. „Przeprosiny na antenie albo widzimy się w sądzie”

Śmierć Tomasza Komendy wywołała lawinę komentarzy. Niesłusznie skazanemu mężczyźnie poświęcono fragment wieczornego wydania TVP Info. Nie obyło się jednak bez wpadki. Widzowie zobaczyli skandaliczny wpis pochodzący z konta na platformie X. Autor podszywający się pod Przemysława Wiplera napisał: „Polska żyje ledwo, Komenda już nie”.

Autorzy wieczornego wydania przypisali te słowa kandydatowi na prezydenta stolicy. – A teraz komentarz Przemysława Wiplera, kandydata Konfederacji na prezydenta Warszawy, który tak skomentował śmierć Tomasz Komendy. Pozwolą państwo, że tego nie zacytuję – mówił prezenter.

Choć istotnie konto, z którego pochodzi wpis to „Przemysław Wipler Nowym Prezydentem Warszawy”, jednak unikalna nazwa, która wyświetla się poniżej brzmi „@ChlopWCiazy”, po czym nietrudno zorientować się, że to fejkowy profil. Prawdziwe konto polityka Konfederacji to „@Wipler1978”.

TVP Info przeprosiło Przemysława Wiplera

Kandydat na prezydenta Warszawy zareagował stanowczo na ten błąd. Zwrócił się do dziennikarzy TVP Info pisząc, że wzięli oni materiał z anonimowego troll-konta i przypisali mu tę podłą wypowiedź.

„Atakujecie mnie kłamstwem w podły sposób, bo jestem kontrkandydatem Rafała Trzaskowskiego na prezydenta Warszawy? Gdzie ta nowa jakość? Naruszyliście moje dobra osobiste i pomówiliście mnie. Proszę o natychmiastowe przeprosiny na antenie i sprostowanie, albo widzimy się w sądzie” – pisze Przemysław Wipler .

W kolejnym wpisie dodał: „Przeprosiny, albo pozew. TVP Info – pokajajcie się i naprawcie błąd, albo pojadę z Wami”. „Ta „POmylka” w TVP z przypisaniem autorstwa fejkowego tweeta Przemysławowi Wiplerowi to chyba rewanż za jego tweeta sprzed 8 godzin” – skomentował Jan Kanthak z Suwerennej Polski.

Stacja zareagowała na swój błąd i przeprosiła posła. „Bardzo przepraszamy Pana Posła Przemysława Wiplera (@Wipler1978) za przypisanie mu wypowiedzi dotyczącej śmierci Tomasza Komendy umieszczonej na fałszywym koncie Przemysław Wipler Nowym Prezydentem Warszawy. Jednocześnie zapowiadamy, że stosowne przeprosiny zostaną również opublikowane na antenie TVP Info” – przekazano.

