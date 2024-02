Rosję czeka bankructwo i zapaść? Sikorski: Putin idzie ścieżką Breżniewa

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podczas swojej wizyty w Stanach Zjednoczonych rozmawiał z dziennikarzami o rosyjskiej agresji na Ukrainę. Polski polityk w trakcie briefingu prasowego w Nowym Jorku przedstawiał tamtejszym mediom swoją wizję konfliktu oraz dalszych losów Federacji Rosyjskiej.

Minister Sikorski: Putin idzie ścieżką Breżniewa

– Rosja rzeczywiście przestawiła swoją gospodarkę na tryb wojenny, zamiast dóbr konsumpcyjnych produkuje sprzęt wojskowy. Fabryki zbrojeniowe pracują w trybie 24 godziny na dobę, co oznacza wzrost PKB, ale będzie rujnujące dla szans rozwojowych Rosji. To jest kolejny akt takiego żyłowania zasobów tego kraju. Przypomnę, że Związek Radziecki też wydawał gigantyczną część swoich dochodów na zbrojenia, skończyło się bankructwem i zapaścią. Dziś Władimir Putin idzie ścieżką Breżniewa – mówił Sikorski.

– My Zachód musimy na to mieć odpowiedź, bo to, że w sumie NATO plus Japonia to jest nawet 25 razy więcej niż Rosja. Co nie oznacza, że Rosja nie może wyprodukować więcej amunicji i sprzętu, musimy przejść z gospodarki czasu pokoju na gospodarkę czasu kryzysu – zaznaczał minister spraw zagranicznych Polski.

– Moją najważniejszą misją, jeśli chodzi o wojnę w Europie jest to, aby przekonać wahających się kongresmenów, a tak naprawdę jedną osobę spikera Izby Reprezentantów, aby poddał pod głosowanie pakiet pomocowy dla Ukrainy – podkreślał polityk.

Wizyta Radosława Sikorskiego w USA

Wizyta ministra Sikorskiego w USA rozpoczęła się w czwartek 22 lutego br. od spotkania z przedstawicielami American Jewish Committee, które było poświęcone dyskusji na temat Izraela oraz Ukrainy. Szef MSZ wyraził również podziękowania dla AJC Global za wsparcie w procesie przystąpienia Polski do NATO – Nadal jesteśmy wdzięczni AJC Global za wsparcie dla przystąpienia Polski do NATO. Dziękuję za ożywioną dyskusję, jaką odbyliśmy dzisiaj na temat Izraela i Ukrainy.

Minister Sikorski wygłosił także wystąpienie na forum ONZ w panelu poświęconym tematowi rozminowywania Ukrainy. Szef polskiej dyplomacji podkreślił jak ogromnym problemem dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego jest zaminowane terytorium Ukrainy przez Rosjan, które uniemożliwia transport dóbr rolnych na globalne rynki.

– Miny pozostawione przez Rosjan stanowią śmiertelne zagrożenie dla cywili i działań humanitarnych. Ukraina jest jednym z wiodących światowych dostawców zboża. Ale blokady minowe na szlakach morskich wokół kraju stanowią przeszkodę dla eksportu dóbr rolnych. A to ma z kolei negatywne konsekwencje dla globalnych rynków i zakłóca logistykę i łańcuchy dostaw – podkreślił minister Sikorski. Jak dodał, Rosja zaminowała obszar równy terytorium Holandii, Belgii, Słowenii i Austrii razem wziętych.

Podczas pobytu w Nowym Jorku minister Sikorski udzielił wywiadów dla czołowych amerykańskich mediów: Bloomberg TV, CNBC, CNN, czy New York Times. W rozmowach podkreślał, że mimo europejskiego wsparcia dla Kijowa, to właśnie amerykańskie wsparcie wojskowe jest kluczowe dla przebiegu wojny z Rosją.

Raport Wojna na Ukrainie Otwórz raport Czytaj też:

Sikorski i Kosiniak-Kamysz wystosowali list do europejskich ministrów. „Więcej czasu na marnowanie nie ma”Czytaj też:

Władimir Putin stał się jeszcze bardziej niebezpieczny? „Nie ma nic do stracenia”