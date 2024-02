Wpadka na komisji ds. afery wizowej. Biegły musiał raz jeszcze składać przysięgę

Poseł PiS Zbigniew Bogucki zwrócił przewodniczącemu komisji uwagę odnośnie kwestii formalnej. Zauważył, że biegły nie powtórzył treści przysięgi, którą składał na początku swojego wystąpienia. – Jest mowa o „bezstronności”, a powinna być o „sumienności”. Więc jeżeli możemy, naprawmy ten błąd, odbierzmy to przyrzeczenie po raz wtóry, ponieważ to co się do tej pory dzieje – wszystkie wypowiedzi pana biegłego – nie mają żadnego znaczenia prawnego, nie będą mogły być wykorzystane jako dowód w tej sprawie. Bo nie ma skutecznie złożonego przyrzeczenia, które jest warunkiem koniecznym do tego, żeby opinia biegłego była uznana za materiał dowodowy – mówił członek komisji.

Powtórna przysięga na komisji ds. afery wizowej

Przewodniczący Michał Szczerba zgodził się z uwagą, nie dopuszczając jednak do dalszej dyskusji, w którą chcieli włączyc się pozostali przedstawiciele PiS. – Proponuję w takim razie, żebysmy powstali, żeby nie było żadnych wątpliwości – powiedział po krótkiej chwili, przepraszając jednocześnie biegłego za powstałe zamieszanie. Następnie raz jeszcze odczytał słowa przysięgi, które tym razem świadek powtórzył słowo w słowo.

Jeden z posłów PiS rzucił z uśmiechem, że wobec pomyłki wszystkie dotychczasowe pytania powinny zostać powtórzone. Tu zareagowała jednak obecna na sali ekspertka z zakresu prawa, która zaproponowała inne rozwiązanie. – Powtórzyliśmy przysięgę i myślę, że możemy zadać pytanie panu biegłemu, czy podtrzymuje to, co wcześniej powiedział, przed powtórzeniem odbioru. Czy podtrzymuje te treści. W ten sposób uratujemy czas, który minął – zasugerowała. Świadek odparł, że podtrzymuje swoje słowa. – Jak najbardziej – dodał.

Efekt afery wizowej

Według danych Komendy Głównej Straży Granicznej przytoczonych przez „Dziennik Gazetę Prawną” w pierwszej połowie 2023 roku w ramach programu Poland Business Harbour wjechało do Polski 1243 cudzoziemców, a w drugiej połowie – 1185. Od 2020 roku, w którym program wystartował, do kraju przyjechało niemal 13,5 tys. osób, a wydanych zostało ok. 100 tys. wiz.

Spadki w ilości wydawanych przez program wiz łączone są bezpośrednio z tzw. aferą wizową, która ujawniona została latem ub.r. Zgodnie z nią przedstawiciele polskich władz mieli zezwalać na wydawanie wiz niekontrolowanym cudzoziemcom w zamian za wysokie opłaty. W związku z nią w grudniu ub.r. powołana została w Sejmie komisja śledcza. Sprawę bada również prokuratura.

