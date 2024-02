Dalszy ciąg Zielonego Ładu. Kiedy rolnicy protestowali, w Strasburgu przyjęto kolejne porozumienie

Przyjęte przez Parlament Europejski porozumienie zobowiązujepaństwa członkowskie do „odbudowy do 2030 roku co najmniej 30 proc. siedlisk przyrodniczych ze stanu złego do dobrego”. Wchodzą w to m.in. łąki, lasy, tereny odmokłe, rzeki, jeziora, czy osuszone torfowiska.

Analogiczne zobowiązanie wynosi 60 proc. odbudowy do 2040 roku i 90 proc. do 2050 roku. Każdy z krajów będzie musiał także przyjąć wewnętrzne plany, w których szczegółowo określone zostanie to, w jaki sposób osiągnięte będą te cele.

Priorytet w działaniach mają mieć obszary Natura 2000.

W Strasburgu przyjęto kontrowersyjne porozumienie

Wyjątkiem od prawa ma być sytuacja, w której egzekwowanie celów będzie groziło poważnym zmniejszeniem powierzchni gruntów rolnych. Wówczas możliwe będzie ich zawieszenie.

Za przyjęciem porozumienia głosowało 329 europosłów. Przeciwnych było 275, a wstrzymało się 24.

Przyjęcie porozumienia przez Parlament Europejski nie kończy jego drogi. Teraz przyjąć je musi Rada Unii Europejskiej, a następnie zostanie ono opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE i wejdzie w życie 20 dni później.

Jeszcze jedna zmiana względem środowiska

Nie są to jedyne około środowiskowe zmiany przyjęte we wtorek przez Parlament Europejski. Europosłowie opowiedzieli się także za nowymi przepisami o przestępstwach przeciwko środowisku.

Dyrektywa aktualizuje wykaz przestępstw przeciwko środowisku. Pojawił się na nim m.in. handel nielegalnie pozyskanym drewnem, zanieczyszczenia powodowane przez statki, wyczerpywanie zasobów wodnych, czy poważne naruszenia unijnych przepisów o chemikaliach.

Teraz sprawcy czynów będą musieli rekompensować wyrządzone środowisku szkody i przywracać je do poprzedniego stanu. Ponadto firmom zanieczyszczających w określony sposób środowisko grozić będzie grzywna do 40 milionów euro lub 5 proc. rocznych obrotów.

Te zmiany przyjęte zostały znacznie większą ilością głosów niż poprzednie. Za nimi zagłosowało 499 europosłów, przeciwko 100, a 23 się wstrzymało.

