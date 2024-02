Trzaskowski komentuje słowa Sienkiewicza o pomniku smoleńskim. Jasna deklaracja

Słowa ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza dotyczące Pomnika Ofiar Tragedii Smoleńskiej 2010 roku wzbudzają wiele kontrowersji. Przypomnijmy, że minister kultury udzielił wywiadu „Newsweekowi”, w którym zdradził, że mieszkańcy Warszawy nie powinni przyzwyczajać się do obecnego umiejscowienia tzw. schodów smoleńskich. – Nie sądzę, żeby mogły stać w tym samym miejscu – stwierdził Sienkiewicz.

Trzaskowski o pomniku smoleńskim: Zajmijmy się rozwiązywaniem prawdziwych problemów

O słowa ministra kultury ws. pomnika smoleńskiego został zapytany prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

– Jeżeli rzeczywiście przy odbudowie samego Pałacu Saskiego trzeba będzie odrobinę przesunąć ten pomnik, to okej. Natomiast ja nie jestem zwolennikiem, jestem przeciwnikiem tego, żeby ten pomnik zniknął z placu, dlatego że to by wywołało kolejną wojnę, nieprawdopodobne emocje, które by nam towarzyszyły kolejne lata – stwierdził w „Faktach po Faktach” na antenie TVN24. – Nam nie trzeba emocji dotyczących pomników, te pomniki, które są, niech zostaną, zajmijmy się rozwiązywaniem prawdziwych problemów, a nie budowaniem kolejnych emocji, pogłębianiem rowu, wojny polsko-polskiej. Nie jest to nam potrzebne – dodał.

Prezydent Warszawy odniósł się też do samej kwestii odbudowy Pałacu Saskiego, którą we wtorek jasno potwierdził minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz.

– Nie jestem dogmatykiem. Minister jest zobowiązany, żeby to zrobić, bo tak mówi ustawa, bardzo precyzyjnie rozpisana na miesiące. Plus prezydent Duda zapowiedział, że zawetuje jakąkolwiek zmianę – stwierdził Trzaskowski. – Minister Sienkiewicz jest zwolennikiem odbudowy Pałacu Saskiego. Ja uważam, że te pieniądze można by było wykorzystać w zupełnie inny sposób – dodał.

Prezydent Warszawy podkreślił też, że dla niego najważniejsze jest to, żeby Pałac Saski „służył warszawiankom i warszawiakom”, a także, żeby przy samej odbudowie „interwencja w Ogród Saski była jak najmniejsza, żeby nie było wycinki drzew, żeby rozwiązania komunikacyjne były sensowne”.

