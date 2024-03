Lewica dogoniła Trzecią Drogę? Zaskakujące wyniki sondażu

Do wyborów do Parlamentu Europejskiego zostało niewiele ponad trzy miesiące. Europejczycy pójdą do urn na początku czerwca. Do tego czasu niepewnym będzie, czy nastąpi przetasowanie, o którego możliwości mówi wiele osób.

Duża przewaga Koalicji Obywatelskiej

Na ten moment o dobry wynik wyborczy spokojna może być chyba tylko jedna partia – Koalicja Obywatelska. Najnowszy sondaż pracowni Opinia24 dla TOK FM przeprowadzony w ostatnich dniach lutego będzie napawać ich niemałym optymizmem.

Wśród osób, które zadeklarowały udział w wyborach europarlamentarnych, swój głos na ugrupowanie Donalda Tuska oddać planuje 31 proc. Tym samym daje to Koalicji Obywatelskiej największą sondażową przewagę od bardzo dawna.

Na drugim miejscu wśród badanych uplasowało się Prawo i Sprawiedliwość. Nie można jednak powiedzieć, że jest ono „tuż za” Koalicją Obywatelską. Do najwyższego miejsca podium partii Jarosława Kaczyńskiego zabrakło 9 pkt. proc. – głos na nią zapowiedziało 22 proc. badanych.

Trzecia Droga remisuje z Lewicą

Zaskakujące jest także trzecie miejsce podium. Na nim ex aequo uplasowały się dwa ugrupowania – złożona z Polski 2050 i Polskiego Stronnictwa Ludowego Trzecia Droga oraz Nowa Lewica. Obie partie zebrałyby po 11 proc. głosów badanych.

Swój głos na Konfederację zapowiedziało 10 proc. badanych, a na nową partię Janusza Korwin-Mikkego 1 proc. Głos na inne ugrupowania zamierza oddać 2 proc. badanych, a niezdecydowanych jest 11 proc.

Polacy poważnie myślą o wyborach do Parlamentu Europejskiego

Sondaż wskazuje także, że możliwa jest bardzo wysoka frekwencja wyborcza. Oddanie głosu zapowiedziało 81 proc. ankietowanych. Do urn nie zamierza się wybrać 14 proc., a jeszcze niezdecydowanych jest 5 proc.

Ponadto większość Polaków bierze wybory do Parlamentu Europejskiego „na poważnie”. Jako „ważne” lub „bardzo ważne” określa je 88 proc. badanych, nie ma zdania 3 proc., a nie przypisuje im większej wagi 9 proc.

