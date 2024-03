Kto miałby zostać nowym prezesem TK? Szczerba ujawnia szczegóły

Sejm uznaje, że Muszyński, Piskorski i Wyrembak nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego – brzmi fragment zapowiadanej od kilku tygodniu uchwały Sejmu, która w poniedziałek wyciekła do mediów.

Oficjalnie uchwała ogłoszona może zostać jeszcze tego samego dnia lub dzień później, a głosowanie nad nią będzie miało miejsce podczas środowego posiedzenia Sejmu.

Z tekstem uchwały nie zgadza się jeden z wymienionych sędziów – Jarosław Wyrembak. „Nawoływania do powszechnego odrzucania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, kierowane zwłaszcza do władzy sądowniczej i podmiotów prawa publicznego (…) to działania noszące znamiona przestępstwa” – pisze w swoich mediach społecznościowych.

Michał Szczerba odpowiada Jarosławowi Wyrembakowi

Zapytany o sprawę poseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba stawia sprawę jasno:

Wyrembak nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. – Jest jednym z trzech sędziów dublerów, którzy muszą z Trybunału Konstytucyjnego zniknąć – stwierdził na antenie Polsat News polityk.

– Został wybrany na miejsce już obsadzone, czyli pracuje w Trybunale Konstytucyjnym, orzeka w Trybunale Konstytucyjnym, tylko że te orzeczenia są z mocy prawa nieważne, w których bierze udział – tłumaczy Szczerba.

Uchwała ma rozwiązać spór ws. tzw. sędziów dublerów

Uchwała Sejmu ma być początkiem dla rozwiązania problem uznawanych za nieprawidłowo miejsc w trybunale. – Na tym etapie proponujemy, żeby zgodnie z wolą Sejmu, którą mam nadzieję Sejm wyrazi już w tym tygodniu, osoby które sędziami nie są odeszły z pracy z Trybunału Konstytucyjnego, żeby trybunał po prostu był prawidłowo obsadzony – zapowiedział poseł.

– Jest to apel, jest to bardzo wyraźna też opinia Sejmu, iż dopóty dopóki te osoby zasiadają w składzie trybunału, to orzeczenia nie mogą być traktowane poważnie. One po prostu są z mocy prawa nieważne – dodał.

Wiadomo, jak może zostać wybrany tymczasowy nowy prezes

Apel dotyczyć będzie nie tylko tzw. dublerów, ale także samej prezes Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej. – Ona po prostu nie została powołana w sposób prawidłowy, jeśli chodzi o funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego – ocenił Szczerba.

– Przed takim powołaniem przez prezydenta powinna być uchwała zgromadzenia ogólnego sędziów Trybunału Konstytucyjnego i takiej uchwały również nie było, więc uważamy, że powinna z tej funkcji odejść. Jednocześnie czasowo tę funkcję prezesa, czy prezeski trybunału powinna pełnić osoba, która ma najdłuższy staż w Trybunale – zapowiedział.

Czytaj też:

Tak będą wyglądały zmiany w Trybunale Konstytucyjnym. Adam Bodnar o szczegółachCzytaj też:

„Niedyskrecje parlamentarne”: Kogo Tusk chciałby pozbyć się z rządu? „Nie może z nią wytrzymać”