Zadziwiające słowa byłego RPD. „Platfusy i płaczki od Szymusia”

Jak wyjaśnia „Gazeta Wyborcza”, KPEiK wskazuje cel polskich władz i firm energetycznych odnośnie budowy nowych źródeł energii i inwestycji, zmniejszających emisję dwutlenku węgla (CO 2).

Plan zakłada m.in. zakaz używania pieców gazowych do 2040 roku. Zaś w ciągu kilku lat – do 2027 roku – nałożony zostanie na te piece podatek. To jednak nie wszystko, bo ten (podatek od emisji dwutlenku węgla) nałożony zostanie również na gaz, olej opałowy i węgiel. W planach jest także zupełna rezygnacja z pieców węglowych (i wszystkich innych, które działają w oparciu o paliwa kopalne).

Na informacje te zareagował były rzecznik praw dziecka (do 2023 roku) Mikołaj Pawlak. „Lewaki, platfusy, płaczki od Szymusia i inne ekodurnie… ekoterroryści. Uśmiech, szeroko, szeroko! Płaczki mogą przez łzy. Tymczasem pójdę napalić w kominku i dorzucę do pieca” – napisał na platformie X.

Pod spodem, w komentarzach, pojawił się wpis wiceminister Katarzyny Lubnauer, która odpowiedziała mu w gorzkich słowach. „Proponuję wyciąć z nazwy RPD, bo obraża pan ten urząd” – stwierdziła.



Opublikowany niedawno przez KE dokument to aktualizacja Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021–2030. Jest to istotny dokument z punktu widzenia polskiej energetyki i pozostałych sektorów gospodarki. „Polska przygotowała wstępną wersję aktualizacji KPEiK, którą przekazano do Komisji Europejskiej w dn. 1 marca br. Wkrótce rozpoczną się szerokie konsultacje projektu” – podawało ministerstwo klimatu i środowiska.

Resort wskazuje na dwa scenariusze – bazowi i ambitny. Ostatecznie dokument sfinalizowany zostanie między II a III kwartałem 2024 roku.

