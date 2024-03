Wojciechowski jednak nie pojawił się w Sejmie. Posiedzenie zostało odwołane

Posiedzenie sejmowej komisji do spraw Unii Europejskiej z udziałem Janusza Wojciechowskiego zaplanowano na czwartek, 7 marca. Komisarz UE ds. rolnictwa miał opowiedzieć o Wspólnej Polityce Rolnej, w tym problemach dotyczących Polski.

Odwołano posiedzenie komisji ds. UE

Przewodniczący komisji postanowił jednak odwołać obrady. – Naszym zamiarem jest, by – jeśli kalendarz pana komisarza pozwoli – przy okazji następnego posiedzenia Sejmu spotkał się z połączonym składem Komisji ds. UE i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wyjaśnił w rozmowie z Wirtualną Polską Michał Kobosko.

Do sytuacji odniosła się również wiceprzewodnicząca komisji. – Przenieśliśmy spotkanie na następne posiedzenie Sejmu, by połączyć je z komisją rolnictwa, o co wnioskowali jej członkowie. Komisarz Wojciechowski będzie musiał się stawić i nie ucieknie od tego – zapewniła w rozmowie z Onetem Agnieszka Pomaska.

Janusz Wojciechowski o propozycjach KE

W środę, 6 marca Wojciechowski zapowiedział w RMF FM, że Komisja Europejska przedstawi w przyszłym tygodniu nowe propozycje legislacyjne, wychodzące naprzeciw postulatom protestujących rolników. – Będzie to pakiet rozwiązań, który powinien zdjąć z rolników wszystkie obawy nie tyle z Zielonym Ładem, ale z jego elementami, które są we Wspólnej Polityce Rolnej – stwierdził. O szczegółach miał opowiedzieć podczas wystąpienia w Sejmie.

Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że decyzja o odwołaniu posiedzenia to wynik interwencji władz Koalicji Obywatelskiej i ważnych ministrów. Inicjatywa unijnego komisarza miała zaskoczyć otoczenie premiera, które podkreśliło, że negocjacje w tej sprawie prowadzone są przez rząd, a na najbliższą sobotę zaplanowano spotkanie Donalda Tuska z rolnikami.

