Stanowcze oświadczenie Tuska ws. aborcji. „Oczekiwania były jednoznaczne”

W piątek 8 marca w Warszawie odbyła się Rada Krajowa PO. – Nasze wyborczynie i wyborcy czekają dzisiaj na ważne komunikaty: nie takie, które dotyczą naszych wewnętrznych spraw, ale takie, które dotyczą ich życia, praw, nadziei, czasami złości – zaznaczył Donald Tusk. Premier odniósł się także do bieżących wydarzeń politycznych w kraju. – Jestem ciągle zdecydowanym optymistą. Może właśnie dlatego, że udało się w tych pierwszych tygodniach (rządów – red.) uzyskać dużo w warunkach ekstremalnie trudnych – kontynuował.

Oświadczenie Donalda Tuska ws. aborcji. „Oczekiwania były jednoznaczne”

W dalszej części wystąpienia Donald Tusk zaapelował do partyjnych działaczy, aby nie skupiali się na sondażach, które pokazują, że KO cieszy się największym poparciem, a koncentrowali na konkretnych działaniach, które określił „sprzątaniem po poprzednikach”. Premier odniósł się również do debaty na temat aborcji, która rozgorzała na nowo po tym, jak Szymon Hołownia zapowiedział, że projekty w tej sprawie nie będą procedowane przed pierwszą turą wyborów samorządowych.

– Mamy poczucie, że oczekiwania były jednoznaczne, tak jak nasze zapowiedzi były jednoznaczne. Chcę jeszcze raz to podkreślić KO, PO, ja osobiście będziemy konsekwentnie i stanowczo zmierzać do uchwalenia ustawy, która zapewni polskim kobietom możliwość decydowania o swoim ciele, o swoim zdrowiu, o swojej wolności, o macierzyństwie. A więc ustawy, w której legalna i bezpieczna terminacja ciąży będzie naszym prawem – stwierdził Donald Tusk.

Premier zwrócił się także do partnerów z koalicji rządzącej. Podkreślił, że mniej lub bardziej otwarcie mówili o swoich poglądach w czasie kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi i mają prawo trwać przy swoich przekonaniach. – Ale to was nie zwalnia z obowiązku, to jest taka elementarna przyzwoitość, przynajmniej tak powinno być w „Koalicji 15 października”, że nie będziecie narzucać poglądów i konsekwencji swoich poglądów innym, którzy mają inne poglądy i chcą o sobie decydować – stwierdził Donald Tusk.

Tusk o konkretnych działaniach. Zwrócił się do ministrów sprawiedliwości i zdrowia

– Warto, skoro trochę czasu nam zajmie jeszcze zmiana stanu prawnego w Polsce, żeby ten stan prawny, który jest dzisiaj, nie był obarczony konsekwencjami pseudowyroku trybunału Przyłębskiej. W ramach prawa, które dzisiaj także obowiązuje, ja do tego się dziś zobowiązuje przed wami, my musimy i zmienimy z dnia na dzień praktykę postępowania tak, aby mimo niezadowalającego stanu prawnego ten wyrok Przyłębskiej nie ciążył na życiu i bezpieczeństwu polskich kobiet – kontynuował szef polskiego rządu.

Premier poinformował również o konkretnych działaniach, które podjął w sprawie. – Zwróciłem się do ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego i do minister zdrowia, aby przedstawili odpowiednim instytucjom i osobom wytyczne, zgodnie z którymi np. w przypadku odmowy uzasadnionej terminacji ciąży szpital straci kontakt z NFZ w zakresie ginekologii, jeśli bez wyraźnego uzasadnienia odmówi terminacji ciąży i sprowadzi przez to zagrożenie na zdrowie i życie kobiety – oznajmił Donald Tusk.

– Będziemy oczekiwali od konsultanta krajowego do spraw ginekologii i konsultantów wojewódzkich (przeprowadzenia – red.) kontroli wszystkich klauzul sumienia i każda odmowa wykonania zabiegu będzie zgłaszana z urzędu do prokuratury. Od dzisiaj prokuratura będzie zobowiązana do badania, dlaczego ktoś naraził życie i zdrowie kobiety, a nie dlaczego ktoś zdecydował się na ratowanie zdrowia lub życia kobiety – dodał.

