Ziobro zamieścił pierwszy wpis od grudnia. „Nie pozwala na to mój stan zdrowia”

"Nie mogę dzisiaj wziąć udziału w ostatnim pożegnaniu Śp. Pani Profesor Elżbiety Starosławskiej. Nie pozwala na to mój stan zdrowia. Ale chciałbym chociaż tutaj złożyć jej rodzinie i wszystkim bliskim wyrazy najgłębszego współczucia" – czytamy na profilu Zbigniewa Ziobry w serwisie X (dawniej Twitter). "Nigdy nie zapomnę tego, co zrobiła dla mnie i tysięcy pacjentów Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli. Jak się poświęcała, aby pomagać w walce o nasze życie" – dodał były minister sprawiedliwości.

Ziobro podkreślił, że właśnie dzięki profesor Starosławskiej, która była dyrektorem Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, jego walka z nowotworem "daje dziś nadzieję". "Przebywając wiele dni w lubelskim Centrum widziałem jak Pani Profesor cieszy się autentyczną sympatią pacjentów i nieskrywanym szacunkiem pracowników. Była wspaniałym człowiekiem i profesjonalnym lekarzem, ale przede wszystkim była dla nas – jej pacjentów – największym wsparciem" – wspominał zmarłą profesor polityk.

Czy Ziobro wróci do polityki?

Zbigniew Ziobro od grudnia nie bierze aktywnie udziału w polskim życiu politycznym. Informacje o jego chorobie potwierdzili później politycy Suwerennej Polski. Niedawno poinformowali również, że były minister sprawiedliwości nie będzie ubiegał się o mandat europosła. Taka decyzja miała zapaść właśnie w związku z chorobą Ziobry. — Dziś minister Ziobro walczy o życie – powiedział w rozmowie z Onetem Michał Wójcik, który zdradził, że były minister przechodzi chemioterapię i radioterapię, a w najbliższym czasie czeka go operacja.

– Za kilka miesięcy, jeśli tak domagają się rządzący, będzie mógł odpowiadać na pytania i pokazać manipulacje – stwierdził polityk Suwerennej Polski.

We wtorek profesor Starosławską pożegnano również na oficjalnym profilu Suwerennej Polski. "Odeszła do Domu Ojca niezwykła kobieta, Profesor Elżbieta Starosławska, dyrektor Centrum Onkologii w Lublinie. Lekarz z powołania, o ogromnej wiedzy i doświadczeniu. Uratowała wiele istnień. Z wielką determinacją walczyła o zdrowie każdego chorego. W ostatnich tygodniach ratowała życie Zbigniewa Ziobro. Składamy kondolencje rodzinie" – czytamy we wpisie.

