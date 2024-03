Kaczyński wezwany przed komisję śledczą. Jednoznaczny komentarz prezesa PiS

– Będę, bo mam obowiązek być. A czy odpowiem na wszystkie pytania? Ja się obawiam, że tam będzie wiele pytań, na które ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo po prostu moja orientacja w tej sprawie niewiele przekracza to, co jest w tej chwili w mediach – zapowiedział we wtorek Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński stanie przed komisją śledczą ds. Pegasusa

Komisja śledcza ds. Pegasusa na dobre zaczyna działania w piątek, 15 marca. Wtedy też ruszą przesłuchania. Pierwszy przed komisję wezwany zostanie prof. dr hab. Jerzego Kosińskiego, który przybliżyć ma działania oprogramowania.

Głównym punktem dnia ma być przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego. Okres, który bierze pod uwagę m.in. czas, w którym polityk pełnił funkcję wicepremiera ds. bezpieczeństwa. – Zapytamy, ile wie w sprawie Pegasusa. Czy podejmował decyzję o jego zakupie – zapowiedziała Magdalena Sroka, przewodnicząca komisji i przedstawicielka Trzeciej Drogi.

Kaczyński: Sens istnienia tej komisji jest wyłącznie propagandowy

Jak zdradził wiceprzewodniczący komisji i poseł Lewicy Tomasz Trela, kluczowe mają być trzy wątki: tajemnicze spotkanie Jarosława Kaczyńskiego z premierem Węgier Victorem Orbanem w 2016 roku, samo wtajemniczenie polityka w decyzje o realizacji zakupu przez Fundusz Sprawiedliwości, a także relacje z Mariuszem Kamińskim i powód decyzji o przekazaniu mu nadzoru nad oprogramowaniem.

– Nie ma najmniejszej wątpliwości, że sens istnienia tej komisji jest wyłącznie propagandowy. To jest próba wpisania się w tą urojoną rzeczywistość, którą tworzyły media – stwierdził Jarosław Kaczyński uderzając przy tym w dziennikarkę TVN zadającą pytanie. – Urojoną rzeczywistość dyktatury, nadużyć, inwigilacji – dokończył.

