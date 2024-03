Spotkanie Dudy i Tuska z Bidenem. W światowych mediach dominuje jeden przekaz

We wtorek 12 marca doszło w Stanach Zjednoczonych do spotkania Andrzeja Dudy i Donalda Tuska z Joe Bidenem. Wizyta polskiego prezydenta i premiera nie umknęła uwadze światowych mediów. „Podczas wizyty w Białym Domu polski prezydent naciska na NATO, by zwiększyło wydatki i wzywa USA do finansowania Ukrainy” – odnotowała agencja Associated Press.

Dodano, że Duda „wykorzystał wspólną wizytę w Białym Domu ze swoim politycznym rywalem, premierem Donaldem Tuskiem, aby wezwać sojuszników NATO do znacznego zwiększenia wydatków na obronę i naciskać na podzielony Waszyngton, aby przełamał impas w sprawie uzupełnienia funduszy dla Ukrainy w krytycznym momencie wojny w Europie”.

Andrzej Duda i Donald Tusk spotkali się z Joe Bidenem. Tak widziała to światowa prasa

W wielu materiałach przewija się artykuł Dudy dla Washington Post, gdzie głównym wątkiem jest wezwanie krajów NATO do zwiększenia wydatków na obronność z dwóch do trzech proc. PKB. Agencja Bloomberg zwróciła z kolei uwagę na komentarz Dudy po spotkaniu z Bidenem, że „Putin zaatakuje innych, jeśli Rosja wygra w Ukrainie”. Również zauważono, że wizyta polskiego prezydenta i premiera odbyła się „w krytycznym momencie wojny w Ukrainie w celu odparcia inwazji Rosji”.

„Polscy rywale jednoczą się w Waszyngtonie, by lobbować na rzecz pomocy wojskowej dla Ukrainy” – donosi z kolei Politico. „W kraju toczą oni ostry spór polityczny, ale odkładają różnice na bok, aby przekonać Kongres i Bidena do zapewnienia, że Ukraina nie straci więcej terytorium na rzecz Rosji” – czytamy.

„Zaciekli polityczni rywale mówili jednym głosem”

Voice of America także komentuje, że spotkanie w Białym Domu odbyło się „wśród obaw o wsparcie USA dla Ukrainy”. Dodaje, że Polska i inne kraje wschodniej flanki NATO czują niepokój i zagrożenie agresją Rosji. Również zwrócono uwagę, na to, że Duda i Tusk jako zaciekli polityczni rywale mówili jednym głosem ws. Ukrainy, NATO i stosunków z Waszyngtonem.

