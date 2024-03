Tusk komentuje słowa Kaczyńskiego z komisji śledczej ds. Pegasusa. „Zezwalam”

W piątek 15 marca odbyło się przesłuchanie Jarosława Kaczyńskiego przed komisją śledczą ds. Pegasusa. Jego początek był niespokojny, bo dłuższą chwilę prezes PiS odmawiał złożenia przyrzeczenia. W końcu złożył je w niepełnej formie.

Kaczyński odmówił złożenia pełnej przysięgi

Jarosław Kaczyński tłumaczył, że nie może złożyć roty przyrzeczenia, bo bez specjalnego pozwolenia udzielonego przez premiera i zwalniającego go z tajemnicy, nie będzie mógł powiedzieć wszystkiego, co wie na temat sprawy Pegasusa.

– Jeżeli komisja jest gotowa przyjąć moje przyrzeczenie bez tego, że mówię wszystko, to je złożę. Ale jeżeli z tym, to go nie złożę, bo nie mogę. Jest to oczywiste złamanie prawa i brak elementarnych kompetencji – dodał prezes Prawa i Sprawiedliwości. Następnie zadeklarował, że jest świadomy swoich słów i odpowiedzialności przed prawem, w związku z czym będzie mówił szczerą prawdę.

Zgodnie z zapowiedzią pominął fragment: „niczego nie ukrywając z tego, co mi jest wiadome”. – Tego nie mogę powiedzieć z tego względu, o którym informowałem – zwrócił się do przewodniczącej komisji Magdaleny Sroki.

Mimo wątpliwosci prawnych wyrażanych m.in. przez posła Konfederacji Przemysława Wiplera, komisja kontynuowała prace.

Tusk reaguje na słowa Kaczyńskiego. „Zezwalam”

Do sprawy w sobotę odniósł się premier Donald Tusk na Twitterze.

„Podobno prezes Kaczyński czeka na moją zgodę, aby zacząć zeznawać. No więc proszę mówić prawdę, całą prawdę i tylko prawdę. Przed każdą komisją i w każdej sprawie. Zezwalam” – zakpił lider Platformy Obywatelskiej.

