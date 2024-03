PiS publikuje nowy spot. Obiecuje modernizację osiedli z wielkiej płyty

Nowy spot Prawa i Sprawiedliwości na wybory samorządowe został zaprezentowany podczas konwencji w Krakowie. W tym samym momencie trafił też do mediów społecznościowych.

Nowy spot PiS na wybory samorządowe

W blisko minutowym spocie lektor przekonuje, że PiS wspierał samorządy, a w tle widać obrazy inscenizujące rozbudowę miast.

– Rząd PiS-u wspierał wszystkie samorządy, od tych najmniejszych po największe, rządzone przez naszych konkurentów. Program inwestycji strategicznych odmienił Polskę. Trzeba go kontynuować, nie likwidować – słyszymy w spocie. – Każde miasto, dzielnica, osiedle, potrzebuje wsparcia. Dlatego PiS proponuje wielki program modernizacji osiedli z wielkiej płyty. W tych blokach mieszka ponad 8 milionów Polaków. Musimy podjąć to wielkie wyzwanie. Jesteśmy przeciwko strefom czystego transportu. Miasta nie mogą być tylko dla najbogatszych. To niszczy wspólnotę samorządową. Musimy ją budować – mówi lektor.

Na koniec materiału dodano też wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego. – Wspólne przedsięwzięcia, budowanie, inwestowanie i nieschodzenie z tej drogi, która nas naprawdę prowadziła w dobrą stronę – mówi prezes PiS w spocie.

twitter

Kaczyński na konwencji w Krakowie: Bardzo dużo władzy jest stawką tych wyborów

Jarosław Kaczyński w Krakowie uderzył w obecny rząd, ale podkreślał też wagę wyborów samorządowych.

– Najbliższe wybory do samorządu są bardzo ważne, bo w Polsce samorząd jest częścią aparatu państwowego. Bardzo dużo władzy jest stawką tych wyborów. A władza pozwala czynić źle. Nasi przeciwnicy nieustannie łamią konstytucję, ustawy, idą bez żadnych oporów poprzez to wszystko, co jest niedopuszczalne. Ale władzę można wykorzystać do dobrych celów i my to pokazaliśmy w ciągu ostatnich 8 lat naszych rządów. Także w Małopolsce – stwierdził.

Kaczyński ocenił też, że jest przekonany, że były wojewoda małopolski Łukasz Kmita będzie bardzo dobrym włodarzem Krakowa.

– Mamy naprawdę bardzo dobrego kandydata na prezydenta Krakowa, ale mamy bardzo dobrych kandydatów także w bardzo wielu miejscach. Można powiedzieć wszędzie. Staraliśmy się, żeby te listy były mocne. Zawsze mogła być popełniona jakaś pomyłka, ale idziemy z dobrą drużyną do tego, żeby w Małopolsce dalej rządziło Prawo i Sprawiedliwość. I rządziło dobrze – mówił. – Tu zwracam się do obywateli województwa małopolskiego. Bądźcie przykładem dla innych, że z tą ciężką chorobą, na którą zapadliśmy 13 grudnia, można walczyć i można ją wyleczyć. Tak, proszę Państwa, to cóż ja mam więcej powiedzieć. Zwyciężymy! – dodał na koniec.

Czytaj też:

Trzaskowski wsparł Miszalskiego w Krakowie. Sienkiewicz do kandydatów: Błagajcie o toCzytaj też:

Nowy sondaż przed wyborami samorządowymi. PiS liderem