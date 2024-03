Zmiana na sondażowym podium. PiS wraca na pozycję lidera

W lutym badanie Pollstera dla „Super Expressu” dawało pierwsze miejsce Koalicji Obywatelskiej, która miała przewagę 2 punktów procentowych nad Zjednoczoną Prawicą. W najnowszym sondażu podium wygląda już inaczej. Pierwsze miejsce zajęła Zjednoczona Prawica z poparciem nieznacznie przekraczającym 32 proc., a na drugim miejscu znalazła się KO z 30,8 proc. poparcia. Trzecie miejsce zajęła Trzecia Droga (13,6 proc.), zaś czwarte Konfederacja (9,2 proc.). Dalej znalazła się Lewica (9,2 proc.), Bezpartyjni Samorządowcy (2,8 proc.) i Polska Jest Jedna (1,3 proc.).

Trzecia Droga i Lewica straciły po punkcie procentowym poparcia, za to wzrost odnotowała Konfederacja (z 8,8 proc. do 9,8 proc.). – Coś takiego się stało, co można traktować jako oznakę zniechęcenia, czy nawet rozczarowania nową koalicją, a głównie Platformą Obywatelską – ocenił wyniki sondażu prof. Henryk Domański – Obóz rządzący z jednej strony zajmuje się administrowaniem, a z drugiej koncentruje się na rozliczeniach. Wygląda na to, że oczekiwania były większe – dodał.

„Badanie zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 16-17 marca 2024 roku metodą CAWI na próbie 1072 dorosłych Polaków” – informuje „Super Express”.

PiS liderem kolejnego sondażu

To kolejny sondaż, który daje zwycięstwo PiS-owi. W badaniu, które zostało przeprowadzone przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, ankietowanych zapytano, na kogo zagłosowaliby w wyborach do sejmików województw. W zestawieniu prowadziło Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 29 proc., a drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska (28 proc.). Na trzecim stopniu podium znalazła się Trzecia Droga, na którą planowało głosować 13,5 proc. badanych.

W dalszej części stawki znalazły się: Konfederacja (8,6 proc) oraz Lewica (7,6 proc.). Na inne polityczne byty planowało głosować 4,9 proc. respondentów, a 8,4 proc. jeszcze nie podjęło decyzji w tej sprawie.

