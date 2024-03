Szef ukraińskiej dyplomacji wdzięczny szefom MSZ państw UE. „Putin dąży do rozszerzenia agresji”

Unijna Rady do Spraw Zagranicznych zdecydowała o przeznaczeniu pięciu miliardów euro z Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju na wsparcie militarne Ukrainy. Podjęto decyzję o utworzeniu Funduszu Pomocy Ukrainie. Wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell wyjaśnił, że „dzięki temu nadal będzie możliwe wspieranie Ukrainy przed rosyjską agresją niezależnie od tego, co będzie potrzebne i jak długo będzie to konieczne”.

Dzięki funduszowi Unia Europejska będzie mogła wspierać ukraińską armię poprzez śmiercionośny i nieśmiercionośny sprzęt wojskowy oraz szkolenia. Budżet Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju na lata 2021-2027 wyniesie łącznie ponad 17 mld euro.

Ważna decyzja unijnych szefów MSZ ws. Ukrainy. „Nikt w Europie, poza jednym, nie będzie nie dawał”

Szef polskiego MSZ-u w rozmowie z dziennikarzami w Brukseli ocenił, że ta decyzja jest ważna. – Ostatecznie zatwierdzenie tego, co Polska i ja osobiście od wielu tygodni zabiegaliśmy – powiedział Radosław Sikorski. – To oznacza, że to, co kraje dają Ukrainie, będzie refundowane, a ci, którzy nie dają Ukrainie, dokonają wpłat (do Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju – red.), czyli nikt w Europie, poza jednym krajem (Węgrami – red.), nie będzie nie dawał – tłumaczył szef polskiej dyplomacji.

W posiedzeniu Rady do Spraw Zagranicznych uczestniczył minister spraw zagranicznych Ukrainy, który „wyraził wdzięczność swoim kolegom za ten tak ważny krok”. Dmytro Kuleba podziękował również Czechom za terminową inicjatywę zakupu amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy i wszystkim państwom członkowskim UE, które już przyczyniły się do jej realizacji.

Pięć miliardów euro dla Ukrainy. Szef MSZ Ukrainy apeluje do tych, którzy rozważają dokonanie wpłat

– Wzywam tych, którzy nadal rozważają dokonanie wpłat, aby zrobili to jak najszybciej. Dotyczy to nie tylko czeskiej inicjatywy, ale także kilku innych podobnych inicjatyw. Każdy dzień ma znaczenie – skomentował szef ukraińskiego MSZ. Zdaniem Kułeby groźby Rosji wobec członków NATO i Unii Europejskiej pokazują, że Władimir Putin dąży do rozszerzenia swojej agresji, a wspieranie Ukrainy jest jedynym sposobem, aby zapobiec tym planom.

