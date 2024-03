Leo Varadkar zrezygnował. Był pierwszym premierem-homoseksualistą

Leo Varadkar z wykształcenia jest lekarzem medycyny rodzinnej. W 2017 roku został najmłodszym premierem Irlandii, kiedy objął funkcję lidera w partii Fine Gael. Obecnie stoi na czele koalicyjnego rządu w Dublinie, wraz z Fianna Fáil i Partią Zielonych.

Ogłaszając swoją rezygnację, Varadkar określił kierowanie krajem jako „najbardziej satysfakcjonujący okres w jego życiu”.

Premier Irlandii ustępuje. Chwalił się dokonaniami

Przemawiając w środę ze schodów instytucji rządowych w Dublinie, Varadkar chwalił się swoimi osiągnięciami na tym stanowisku. Powiedział, że „poprowadził Irlandię od bezrobocia do pełnego zatrudnienia, od deficytu budżetowego do nadwyżki budżetowej, od oszczędności do dobrobytu”. Dodał, że jest „dumny z tego, że uczyniliśmy ten kraj bardziej równym i nowoczesnym miejscem, jeśli chodzi o prawa dzieci, społeczności LGBT, równość kobiet i ich autonomię cielesną”. Varadkar jest zadeklarowanym gejem, co ogłosił w 2015 roku w wywiadzie radiowym.

Orientacja seksualna premiera była przedmiotem sporu sądowego między Kają Godek a grupą 16 osób oraz kilku organizacji, m.in. Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego czy Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza. Sprawa, która toczyła się przed Sądem Okręgowym w Warszawie dotyczyła wypowiedzi aktywistki pro-life z maja 2018 roku. Godek stwierdziła na antenie Polsat News, m.in. że „premier Irlandii Leo Varadkar obnosi się ze swoją dziwną orientacją, a homoseksualiści są zboczeni”. Została za te słowa pozwana.

BBC przypomina, że w czasie pełnienia funkcji taoiseach Varadkar nadzorował referenda w sprawie zmiany irlandzkiej konstytucji, które zalegalizowały małżeństwa osób tej samej płci i aborcję.

W irlandzkich wyborach parlamentarnych w 2020 r. Varadkar poprowadził swoją partię do trzeciego miejsca pod względem liczby zdobytych mandatów w Dáil Éireann, niższej izbie parlamentu kraju.

W ramach umowy koalicyjnej zawartej między partiami uzgodniono, że Varadkar i Micheál Martin będą zajmować stanowisko taoiseacha przez dwa lata. W 2020 roku Martin został mianowany taoiseach (szefem rządu), a Varadkar pełnił funkcję jego tánaiste (wicepremiera). Funkcjami zamienili się w 2022 roku.

