Tusk stanowczo do prezydenta o Morawieckim i Sasinie: Teraz czas na prokuraturę

Najwyższa Izba Kontroli zapowiedziała złożenie zawiadomienia do prokuratury w związku z zakupami dokonanymi w okresie pandemii koronawirusa. Zdaniem kontrolerów NIK, „Kancelaria Premiera wydała niegospodarnie, nierzetelnie i niecelowo blisko 200 mln zł na zakup w latach 2020-2021 środków ochrony indywidualnej”. Zarzucono Mateuszowi Morawieckiemu oraz jego ministrowi Jackowi Sasinowi stworzenie „mechanizmu korupcjogennego”.

Tusk do Dudy: Proszę dać pracować prokuraturze ws. Morawieckiego i Sasina

W tej sprawie zabrał głos Donald Tusk. Premier zwrócił się do prezydenta. „Według NIK premierzy Morawiecki i Sasin kręcili się przy interesach na wadliwych respiratorach i maseczkach. W czasie pandemii, która pochłonęła tysiące istnień. Brakuje słów. Teraz czas na prokuraturę. Panie Prezydencie, proszę dać jej pracować” – zaapelował szef rządu.

Odpowiedział mu między innymi poseł Konfederacji. „Panie Premierze, przecież to czubek góry lodowej, proszę podpisać wniosek Konfederacji o powołanie sejmowej komisji śledczej ds. polityki państwa wobec Covidu, który już pięć miesięcy temu przekazałem do klubu poselskiego KO” – przypomniał Stanisław Tyszka.

Zakupy, którym przyjrzeli się kontrolerzy NIK dotyczą lat 2020-2021. Z ustaleń wynika, że polecenie, jakie w kwietniu 2020 r. ówczesny szef rządu przekazał w tej sprawie spółkom Skarbu Państwa – KGHM i Grupie Lotos oraz Agencji Rozwoju Przemysłu – „nie przyczyniło się do zapewnienia szybkich dostaw tego typu materiałów”.

NIK zawiadamia prokuraturę ws. działań Morawieckiego i Sasina

Choć rozpoczęły się one już 14 kwietnia 2020 r., jeszcze przed zawarciem umów ze spółkami, to były realizowane aż do stycznia 2021 r. „W dodatku część dostarczonych maseczek oraz znaczna część kombinezonów i przyłbic nie spełniała wymagań jakościowych, co mogło zagrażać życiu i zdrowiu personelu medycznego, który z nich korzystał. W związku z ustaleniami kontroli, NIK składa zawiadomienia do prokuratury” – przekazano .

