Opozycja oceniła pierwsze 100 dni rządu. „Pogarda i lekceważenie”

W piątek, 22 marca mija sto dni od zaprzysiężenia rządu Donalda Tuska. To czas podsumowań związanych z obietnicami, które premier i ministrowie mieli spełnić w pierwszych miesiącach urzędowania. Skuteczność nowej władzy krytycznie ocenili politycy Prawa i Sprawiedliwości.

PiS krytykuje działania rządu

W rozmowie z Interią wskazali, co najbardziej zdziwiło ich w podjętych do tej pory działaniach. – To, że obietnic nie będą realizować, było do przewidzenia, ale zaskakująca jest pogarda i lekceważenie własnych wyborców – powiedział serwisowi rzecznik PiS Rafał Bochenek. Inny polityk stwierdził, że nie rozumie, dlaczego nie „podjęli żadnej ze spraw adresowanych do zwykłych ludzi”.

Rozmówcy podkreślili również, że rząd nie zrozumiał, że wyborcy nie byli przeciwni wartościom, którymi kierowała się poprzednia władza, a „wariactwom i nadużyciom”. – Odrzucili PiS, ale nie odrzucili polityki PiS – stwierdzili. Wskazali, że przykładem niezaakceptowania tej prawidłowości jest zamiana krytykowanego za radykalne poglądy ministra edukacji Przemysława Czarnka na jego „lustrzane odbicie” – Barbarę Nowacką.

Obietnice premiera Donalda Tuska

Była premier Beata Szydło przyznała z kolei, że szef rządu nie zaskoczył jej praktycznie niczym, poza brakiem zrozumienia dla zmian, które zaszły w Polkach i Polakach od 2007 roku. – Na jego metody patrzą z nieufnością, a nie zachwytem – podkreśliła w rozmowie z Interią.

Pierwsze miesiące rządów podsumował wcześniej Donald Tusk. – Sto dni, myślałem, to kawał czasu, niemal epoka. I rzeczywiście, zobaczcie, ile rzeczy się wydarzyło, ile spraw załatwiliśmy. Chociaż chciałem oczywiście szybciej i więcej, jak zawsze — powiedział w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Premier zapewnił jednak, że przewiduje „przyspieszenie”.

