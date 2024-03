Hołownia podsumował 100 dni rządu: Udało nam się zrobić więcej niż zakładaliśmy

Szymon Hołownia przyznał na sobotniej konwencji samorządowej w Białymstoku, że sondaże dla Trzeciej Drogi są trudne. Odniósł się w ten sposób do ostatniego badania CBOS, w którym Konfederacja wyprzedza koalicję Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050, zajmując trzecie miejsce na podium poparcia.

Marszałek Sejmu przemawiając do kandydatów Trzeciej Drogi w wyborach samorządowych przekonywał, że to oni za pośrednictwem swoich działań w ciągu najbliższych dwóch tygodni mogą zdobyć dla ugrupowania „kolejnych kilka procent”.

Szymon Hołownia: Błagam was – wyłączcie Twittera

– My myślimy dziś o wyniku 15 proc., a chcielibyśmy mieć więcej. To zależy od was, nie od partyjnych central. To będzie wasz sukces. Jesteście filarem pokoju, umiaru i stabilizacji. (...) Możemy pokazać, jak te wartości przekładają się na życie każdej z naszych miejscowości i wspólnot – podkreślał. Szymon Hołownia stwierdził, że najbliższe dwa tygodni przed wyborami należy przejść „z uśmiechem, siłą, nadzieją i przekonaniem”.

– Nie rozglądajcie się na boki, nie słuchajcie innych i błagam was – wyłączcie Twittera, nie czytajcie komentarzy. Skupicie się tylko na rozmowach z ludźmi. Nie interesują nas teraz sondaże – apelował. Lider Polski 2050 przekonywał, że Trzecia Droga to nie przepychanki, a skuteczność w załatwianiu spraw.

– Obiecaliśmy wam dwanaście gwarancji na cztery lata i dziś przychodzimy zdać wam relację po tych 100 dniach funkcjonowania rządu, że wyprzedzamy kalendarz, bo udało nam się zrobić więcej niż zakładaliśmy, że zrobimy w tym tak krótkim czasie – poinformował.

Z kolei Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o poprzednich rządach. Szef MON określił działania za kadencji Prawa i Sprawiedliwości „syfem”. – Zniszczono zaufanie między ludźmi, choć cały czas mówiono o budowaniu więzi, a te więzi pomiędzy sąsiadami, w rodzinach przecięto – zaznaczył lider ludowców w Białymstoku.

