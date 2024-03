Wniosek o postawienie Glapińskiego przed TS. To może być kwestia godzin

Wstępny wniosek o postawienie przed Trybunałem Stanu prezesa NBP Adama Glapińskiego ma zostać złożony we wtorek – ustaliło nieoficjalnie RMF FM. W samo południe ma zostać zwołana w tej sprawie konferencja prasowa. Treść wniosku przedstawić szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński.

Samą obietnicę postawienia Glapińskiego przed TS już w trakcie kampanii wyborczej ogłosił Donald Tusk. To jeden z jego 100 konkretów.

Szczegółu wniosku ws. postawienia Glapińskiego przed TS

Rządząca koalicja zarzuca prezesowi NBP m.in. zaangażowanie polityczne i niewłaściwą walkę z inflacją. – Główny zarzut polega na tym, że nie wykonywał zadań ustawowych ciążących na NBP, tylko zajmował się pomocą partii, z której się wywodzi – stwierdził Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.

Wniosek liczy 68 stron i zawiera łącznie osiem zarzutów. Zdradził to wicepremier Krzysztof Gawkowski. – Te zarzuty są bardzo mocne. I to są zarzuty, które w mojej ocenie dają pełne prawo powiedzieć, że będzie trybunał miał się czym zajmować – stwierdził na antenie TVP Info.

Glapiński zamierza napisać list do Tuska

Z mniejszym przekonaniem do zarzutów podchodzi sam Glapiński. – Nie sądzę, aby ktoś w Polsce mógł zarzucić bankowi centralnemu prowadzenie nieuczciwej polityki pieniężnej. Mam nadzieję, że Donald Tusk zmieni zdanie, w końcu on nie jest ekonomistą – skomentował je w rozmowie z Financial Times.

Jak donosi brytyjski dziennik, prezes NBP zamierza wystosować do premiera specjalny list. Przekonywać w nim ma Tuska do zawieszenia broni i zakończenia sporu. Glapiński zapowiedział dziennikarzom, że zrobi to po to, aby „powiedzieć, że jest tak wiele nieporozumień i padło tyle przykrych słów z obu stron, że w jego opinii jest to najwyższy czas, aby się spotkać i porozmawiać”.

Polacy chcą postawienia Glapińskiego przed TS

Społeczeństwo w sprawie postawienia Glapińskiego przed TS jest podzielone. Sondaż w tym kierunku przeprowadziła pracownia UCE Research na zlecenie Onetu.

Zdaniem największej grupy badanych – 33,7 proc. – prezes NBP zdecydowanie powinien zostać postawiony przed Trybunałem. Opcję „raczej tak” wybrało 17,3 proc. osób. Łącznie za postawienie Glapińskiego przed TS opowiedziało się 51 proc.

Zdecydowanie przeciwko takiemu rozwiązaniu opowiedziało się 15,1 proc., a „raczej przeciwko” 9,5 proc. Łącznie 24,6 proc. Opcję „nie wiem” wybrało 24,4 proc. badanych.

Zdecydowanie postawienia Glapińskiego przed TS chcą wyborcy Koalicji Obywatelskiej – 79,7 proc. badanych. Drugie miejsce zajmują wyborcy Trzeciej Drogi – 64,6 proc.– a trzecie miejsce wyborcy Lewicy – 60,5 proc. W przypadku Konfederacji za takim rozwiązaniem jest 47,7 proc. badanych wyborców, a przypadku Prawa i Sprawiedliwości 19,3 proc.

