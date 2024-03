Posłanki Lewicy pójdą do Dudy. „Wejdziemy do jaskini antyaborcyjnego każdego lwa”

Włodzimierz Czarzasty wziął udział w programie „Fakty po Faktach” w TVN24. Na antenie ogłosił, że delegacja posłanek Lewicy pod przewodnictwem szefowej klubu spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą we wtorek, 26 marca o godzinie 13:30.

Lewica spotka się z prezydentem

Rozmowy będą dotyczyć przyjętego przez Sejm i Senat rządowego projektu nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne. – My wejdziemy do jaskini antyaborcyjnego lwa każdego, żeby walczyć o prawa kobiet – zapewnił współprzewodniczący Nowej Lewicy. Podkreślił również, że wyznaczony termin spotkania to „pewnie ostatnia lub jedna z ostatnich” szans na ponowne przedstawienie argumentów i „powalczenie w tej sprawie”.

– Nawet jeżeli byśmy to przegrali, to walka jest ważna – dodał Czarzasty. Jednocześnie przyznał, że chociaż zaproponowane przez minister zdrowia Izabelę Leszczynę rozwiązanie, przewidujące zmianę zasad dostępności do tabletki „dzień po” rozporządzeniem, jest słuszne, to taki akt „można cofnąć w każdej chwili”. – Z ustawą jest gorzej, to jest stabilność – zaznaczył.

Spór o dostęp do tabletki „dzień po”

Wcześniej prezydent ogłosił, że o podpisaniu ustawy zadecyduje po przeanalizowaniu jej wszystkich szczegółów. Stwierdził jednak, że w przypadku osób niepełnoletnich tabletka „dzień po” jest „daleko idącą przesadą”. – Ustawy, która wprowadza niezdrowe, chore i niebezpieczne dla dzieci zasady, nie podpiszę – zapowiedział Duda. Ocenił również, że obowiązujące do tej pory zasady dostępności były rozsądne.

Projekt nowelizacji przewiduje, że tabletkę „dzień po” bez recepty kupić będą mogły osoby od 15 roku życia. Minister Leszczyna zapowiedziała, że sprzedaż na takich warunkach rozpocznie się 1 maja i – jeśli prezydent zawetuje ustawę – zostanie wprowadzona rozporządzeniem, jako „usługa farmaceutyczna”.

