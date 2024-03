TS dla Glapińskiego. Kto ma zeznawać? Na liście m.in. Kaczyński

Grupa polityków z koalicji złożyła w Sejmie wstępny wniosek ws. postawienia Adama Glapińskiego (prezesa Narodowego Banku Polskiego) przed Trybunałem Stanu. Podpisało go łącznie 191 posłów.

„Stawiamy osiem zarzutów”

Treść wniosku na konferencji prasowej przedstawiona została przez: Adama Orlińskiego z Polskiego Stronnictwa Ludowego-Trzeciej Drogi, Pawła Śliza z Polski 2050-Trzeciej Drogi, Tomasza Trelę z Lewicy, Zdzisława Gawlika z Koalicji Obywatelskiej – szefa Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej (ODK), Janusza Cichonia z KO – szefa Komisji Finansów Publicznych (FPB) i przewodniczącego Klubu Parlamentarnego KO Zbigniewa Konwińskiego.

– Stawiamy osiem zarzutów panu Glapińskiemu – oświadczył poseł KO. Następnie odczytał znajdujące się w dokumentach zarzuty. Jeden z nich dotyczy lat 2020-2021. – Działając wspólnie i w porozumieniu z przedstawicielami Rady Ministrów, Polskiego Funduszu Rozwoju, Banku Gospodarstwa Krajowego oraz niektórych banków komercyjnych inicjował i uczestniczył w podejmowaniu przez Zarząd NBP, oraz wykonywaniu decyzji o skupie Skarbowych Papierów Wartościowych, oraz nieskarbowych papierów wartościowych gwarantowanych przez Skarb Państwa, emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju i Bank Gospodarstwa Krajowego. Przez to zapewnił pośrednie finansowanie przez NBP deficytu budżetowego w łącznej kwocie co najmniej 144 mld zł, które to działania realizował bez należytego upoważnienia od rady polityki pieniężnej, co stanowiło naruszenie artykułu (...) ustawy o NBP – kontynuował Konwiński.

Kto, oprócz Glapińskiego, miałby stanąć przed komisją? 38 nazwisk

Jak podaje Interia, we wniosku – który ma ponad 90 stron – wymieniono osoby, które według wnioskodawców miałyby wstępnie stanąć przed ODK. Oprócz Glapińskiego wymieniono jeszcze: członków zarządu NBP w 2020 roku – Pawła Szałamachę, Pawła Sameckiego, Piotra Pogonowskiego, Piotra Wisiołka, Martę Kightley, Annę Trzecińską, Adama Lipińskiego, Teresę Czerwińską, Andrzeja Kaźmierczaka czy Ryszarda Kokoszczyńskiego.

Dalej jest Tadeusz Kościński – były minister finansów, Beata Daszyńska-Muzyczka – była prezeska zarządu BGK, Paweł Borys – prezes zarządu PFR, Zbigniew Jagiełło – były prezes Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Państwowego, Leszek Skiba – były prezes Zarządu Banku Polska Kasa Opieki, Krzysztof Pietraszkiewicz – były prezes Zarządu Związku Banków Polskich, Dorota Szymanek – dyrektor Departamentu Prawnego, Krzysztof Senderowicz – dyrektor Departamentu Operacji Krajowych, członkowie Rady Polityki Pieniężnej między 2020 a 2021 rokiem: Grażyna Ancyparowicz, Eugeniusz Gatnar, Łukasz Hardt, Cezary Kochalski, Jerzy Kropiwnicki, Eryk Łona, Rafał Sura, Kamil Zubelewicz czy Jerzy Żyżyński.

Wnioskodawcy chcą także, by zeznania złożył Donald Malicki – dyrektor Departamentu Operacji Zagranicznych, Robert Szumski – dyrektor Departamentu Audytu Wewnętrznego, członkowie RPP (pełniących swoje funkcje między 2020 a 2023 rokiem), członkowie Zarządu (chodzi tu o lata 2020-2023), Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk, Joanna Tyrowicz – członkowie RPP, a także Paweł Mucha – członek Zarządu NBP, Kamila Sukiennik – dyrektor Departamentu Generalnego, Magdalena Rzeczkowskiej – była minister finansów, Krzysztof Kruszewski – dyrektora Departamentu Rachunkowości i Finansów czy Roman Kronera – dyrektora Departamentu Kadr.

Na liście znalazł się także prezes PiS

Wnioskodawcy wskazują także na „osobę” lub „osoby przygotowujące projekt uchwały RPP” – z listopada 2021 roku – politycy wnieśli do RPP o ich/jej wskazanie. Wśród nazwisk wymieniono ponadto prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego.

Tego samego dnia, podczas konferencji prasowej członków zarządu NBP, Paweł Szałamacha odniósł się do całej sprawy. – Dziś stoimy wobec próby złamania niezależności polskiego banku centralnego, podjętej przez ponad 100 posłów. Dzieje się to poprzez wniosek o postawienie prezesa NBP Adama Glapińskiego przed Trybunałem Stanu – stwierdził.

