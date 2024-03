Polacy ocenili relacje Dudy i Tuska. „Tak właśnie jest”

W nowym sondażu Instytutu Badań Pollster dla „Super Expressu” ponad połowa badanych oceniła relacje prezydenta i premiera negatywnie. Źle myśli o nich 52 proc. ankietowanych, a dobrze – 8 proc. respondentów. Pozostali pytani uważają, że współpraca przebiega neutralnie.

Negatywna ocena relacji Dudy i Tuska

W rozmowie z dziennikiem politolog prof. Kazimierz Kik przyznał, że zgadza się z większością uczestników badania. – Tak właśnie jest. Obu polityków dzieli wszystko – skomentował wyniki sondażu. Szczególną uwagę zwrócił na różniące Andrzeja Dudę i Donalda Tuska „poglądy, interesy oraz plany”. Podkreślił również, że na sytuację wpływa postępujące w Polsce upartyjnienie.

Prof. Kik powiedział „Super Expressowi”, że chwilowe zjednoczenie miało miejsce podczas wspólnej wizyty w Białym Domu. – To był incydent – stwierdził, zaznaczając, że został zainicjowany przez USA, a Amerykanie „wykorzystali go do własnych celów politycznych” – walki o głosy lokalnej Polonii w zbliżających się wyborach prezydenckich.

Wspólna wizyta prezydenta i premiera w USA

Tuż po spotkaniu polskich polityków z Joe Bidenem o ich zjednoczeniu pisała światowa prasa. „W kraju toczą oni ostry spór polityczny, ale odkładają różnice na bok, aby przekonać Kongres i Bidena do zapewnienia, że Ukraina nie straci więcej terytorium na rzecz Rosji” – podkreślono w Politico. „Jednoczą się w Waszyngtonie, by lobbować na rzecz pomocy wojskowej dla Ukrainy” – zauważono.

Andrzej Duda i Donald Tusk spotkali się z prezydentem USA w 25. rocznicę przyjęcia Polski do NATO, 12 marca. Od tej pory o sporze między politykami mówi się w co najmniej dwóch kwestiach – rozpoczęcia procedury odwołania kilkudziesięciu polskich ambasadorów przez szefa MSZ Radosława Sikorskiego i powołania Dariusza Korneluka na Prokuratora Krajowego przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara.

