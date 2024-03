Przeszukanie domu Zbigniewa Ziobry. Znaleziono teczkę dotyczącą śmierci jego ojca

We wtorek 26 marca na polecenie prokuratorów, którzy badają, w jaki sposób wydatkowane były środki z Funduszu Sprawiedliwości, w celu ustalenia, czy doszło do nieprawidłowości, w różnych miejscach kraju odbyły się przeszukania, w tym m.in. w domu Zbigniewa Ziobry w Jeruzalu. Dzień później przeszukano także drugą nieruchomość byłego prokuratora generalnego – w Warszawie.

W środę na konferencji prasowej rzecznik PK – prok. Nowak – przekazał, że w sprawie niezwiązanej bezpośrednio z FS – odnaleziono teczkę z aktami. Dotyczą „śmierci taty” polityka – Jerzego Ziobry. – Był to oryginał aktu nadzoru, zarchiwizowany, sprzed lat – powiedział.

Rzecznik Prokuratury Krajowej podkreślił, że nie zamierza "podejmować ocen". – Ale będzie to przedmiotem analizy, czy oryginały akt nadzoru powinny być w domu Ziobry. Nie przesądzam, ale mówimy o oryginałach i standardem jest to, że one powinny być w prokuraturze – zaznaczył.

