Brat wiceministra zarobił ponad 100 tys. zł. Zatrudnił się w nieczynnym DPS-ie

W środę, 27 marca 2024 r., otwarto Międzygminny Dom Pomocy Społecznej w Kobiórze. Były wiceprezydent a obecny kandydat na prezydenta Tychów Maciej Gramatyka za pracę w nieczynnym DPS-ie w 2022 roku dostał ponad 10 tys. zł. Rok później na jego koncie pojawiło się już 94 545 zł pochodzących – jak wynika z oświadczenia majątkowego – z umowy o pracę w tym samym nieczynnym DPS-ie.

Gramatyka zarabiał blisko 8 tys. zł miesięcznie za pracę w nieczynnym DPS-ie

Oznacza to, że w 2023 r. ówczesny wiceprezydent Tychów zarabiał, na podstawie umowy o pracę z nieczynnym DPS-em w Kobiórze, prawie 8 tys. zł miesięcznie. Zapytaliśmy w Urzędzie Miasta, jakie obowiązki spoczywały na Gramatyce. Usłyszeliśmy, że wszystko zostało podane w oświadczeniu majątkowym. Oprócz tego, zapewniono nas, że otrzymamy odpowiedź e-mail ze związku międzygminnego dotyczącą dokładnej funkcji sprawowanej przez Macieja Gramatykę w kobiórskim DPS-ie.

Maciej Gramatyka od 2010 r. był radnym Tychów. W latach 2014 – 2018 pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. Od 2018 r. do połowy października 2023 r. pełnił funkcję zastępcy prezydenta miasta Tychy ds. społecznych. Był odpowiedzialny za edukację, oświatę, kulturę, promocję i profilaktykę zdrowia oraz pomoc społeczną.

Jak wynika z oświadczenia majątkowego, w 2023 r. oprócz dochodu z DPS-u zarobił prawie 213 tys. zł za pracę w Urzędzie Miasta, 71 tys. zł za pracę w Radzie Nadzorczej szpitala Megrez Sp. z o. o. w Tychach oraz otrzymał 3 tys. zł diety za udział w posiedzeniach Rady Programowej Radia Katowice.

W połowie października 2023 r. w wyborach parlamentarnych, dotychczasowy prezydent Tychów Andrzej Dziuba, zdobył mandat senatorski. Oznaczało to zakończenie pracy na stanowisku wiceprezydenta m. in. dla Gramatyki, który jednak na długo nie pożegnał się z Urzędem Miasta, bo już 4 stycznia 2024 r. nowy wojewoda śląski powierzył mu sprawowanie funkcji prezydenta Tychów aż do kwietniowych wyborów samorządowych.

Gramatyka w listopadzie 2023 r. zapowiedział start w tegorocznych wyborach samorządowych. Wówczas poparcia udzielił mu wieloletni były prezydent Andrzej Dziuba. Następnie uzyskał poparcie Platformy Obywatelskiej, a także Polski 2050 Szymona Hołowni.

Sukces niejedno ma imię. W Tychach ma wspólne nazwisko

Żeby było jeszcze ciekawiej, Maciej Gramatyka nie siedzi sam na rodzinnej karuzeli sukcesu. Jego brat, Michał Gramatyka, wiceminister cyfryzacji, również zasłynął z trafnego wyboru miejsca pracy. W zaledwie 68 dni zarobił aż 660 tys. zł. Wszystko przez odprawę, jaką dostał ze względu na zajmowane stanowisko wiceprezesa Tauron Polska Energia.

– To nie moja decyzja, że mnie zwolniono z pracy po dwóch miesiącach – tłumaczył wtedy Michał Gramatyka.

Kontrowersyjny duchowny na otwarciu DPS-u w Kobiórze

Wisienką na torcie całego zamieszania okazał się być duchowny, który został zaproszony na oficjalne otwarcie DPS-u w Kobiórze. Był nim były metropolita katowicki abp. Wiktor Skworc.

Wobec księdza w 2021 r. Watykan przeprowadził postępowanie, mające na celu zbadanie sygnalizowanych zaniedbań dokonanych przez niego, jako biskupa tarnowskiego, w sprawach wykorzystania seksualnego popełnionego wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów podległych tej diecezji. Abp Skworc przyznał się wówczas, że doszło do zaniebań.

– Wyrażam radość, że możemy się spotkać w tym szczególnym dniu. Mamy wielki tydzień, dziś jest wielka środa i jeszcze to wielkie wydarzenie, jakim jest otwarcie DPS-u. Chciałbym serdecznie podziękować dwóm samorządom: Tychów i Kobiórowi, za utworzenie związku międzygminnego i tego wyjątkowego miejsca. Pokazujecie, że w tym kraju można coś zrobić wspólnie – mówił na uroczystości otwarcia DPS-u abp Wiktor Skworc.

To właśnie ten duchowny odpowiadał za sprzedaż nieruchomości w Kobiórze. W 2017 r. ówczesny prezydent Tychów Andrzej Dziuba odkupił ją za blisko 10 mln zł od abp Wiktora Skworca, reprezentującego Archidiecezję Katowicką, do której przynależał budynek wraz z działkami.

