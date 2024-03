Ustawa o tabletce „dzień po” zawetowana. Leszczyna: Mamy przygotowane rozporządzenie

Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację Prawa farmaceutycznego, przewidującą dostęp do tabletki „dzień po” bez recepty dla osób od 15. roku życia. Głowa państwa uzasadniła swoją decyzję sprzeciwem rodziców oraz otrzymaną petycją z prośbą o weto, którą podpisało 30 tys. osób.

Minister zdrowia o prezydenckim wecie

Działania prezydenta, na antenie TVN24, skomentowała minister zdrowia Izabela Leszczyna. – Myślę, że nie jest w stanie nas już niczym zaskoczyć. Po prostu po raz kolejny rozczarował – stwierdziła. Podkreśliła również, że jego decyzja uderzyła nie tylko w nią, a w miliony polskich kobiet. – Zachował się w sposób obłudny – mówiła o Andrzeju Dudzie.

Szefowa resortu zdrowia zaznaczyła, że głowa państwa nie może nazywać się „obrońcą życia” i „przeciwnikiem aborcji”, jednocześnie zakazując Polkom swobodnego dostępu do „całkowicie bezpiecznej, dostępnej w 25 krajach Unii Europejskiej” antykoncepcji awaryjnej. Zapewniła jednak, że rząd znalazł sposób na ominięcie tej przeszkody i wkrótce zamierza wcielić go w życie.

Izabela Leszczyna zapowiada rozporządzenie

– Mamy przygotowane rozporządzenie, które odwołuje się oczywiście do ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i ustawy o zawodzie farmaceuty – ogłosiła minister Leszczyna. Wyjaśniła, że na jego podstawie farmaceuci będą uprawnieni do prowadzenia konsultacji, a następnie wystawiania recept i wydawania tabletek. Podkreśliła również, że są to osoby w pełni kompetentne, które przez pięć lat studiów zdobywały wiedzę o wpływie leków na ludzki organizm.

Polityk zapowiedziała, że rozporządzenie trafi do konsultacji społecznych tuż po Świętach Wielkanocnych i ma nadzieję na to, że zacznie obowiązywać z początkiem maja. Przyznała również, że nie wierzy w to, że prezydent Duda mógłby rozważyć zmianę zdania w tej sprawie, jeśli zezwolono by na wydawanie tabletek osobom od 18. roku życia. – On po prostu jest przeciwnikiem kobiet – podsumowała.

