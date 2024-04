Sikorski rozmawiał z MSZ Izraela. Pojawiły się konkretne zapewnienia

Radosław Sikorski podczas trwającej osiem minut rozmowy stwierdził, że to, co wydarzyło się w poniedziałek w Strefie Gazy, jest niewytłumaczalne. – Zwrócił się o wyjaśnienia tej kwestii do władz Izraela – przekazał rzecznik polskiej dyplomacji Paweł Wroński.

– Minister Katz ze swojej strony wyraził kondolencje dla rządu, narodu, a także rodzinny polskiego wolontariusza pana Daniela, który zginął w wyniku ostrzału. Zapewnił, że sprawa zostanie wyjaśniona – powiedział Wroński.

W rozmowie Sikorski przypomniał Izraelowi, że sprawą w Polsce zajmuje się prokuratura. – Zwrócił uwagę na to, że powinna być ona rozpatrywana w kategoriach kryminalnych. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że śledztwo ze strony Izraela będzie prowadzone w sposób niezależny – poinformował rzecznik MSZ.

Sikorski zabrał głos po śmierci polskiego wolontariusza

Jeszcze przed rozmową z szefem izraelskiej dyplomacji Sikorski opublikował w mediach społecznościowych nagranie. Przekazał kondolencje rodzinie Polaka, który zginął podczas izraelskiego ataku na konwój humanitarny.

– Nasz dzielny rodak, pan Damian Soból z Przemyśla, niósł pomoc potrzebującym w Gazie, gdzie ma miejsce katastrofa humanitarna. Został zabity w ataku, za który odpowiedzialność przyjęła armia izraelska – powiedział Sikorski.

Polski wolontariusz zginął podczas nalotu Izraela na Strefę Gazy

Podczas ostrzelania konwoju humanitarnego prowadzącego działania w będącej w kryzysie Strefie Gazy zginęło siedmiu wolontariuszy organizacji World Central Kitchen. Ofiary pochodziły z Australii, Polski, Wielkiej Brytanii i Palestyny.

Samochód wolontariuszy miał zostać trafiony przez izraelski nalot niedługo po przekroczeniu granicy z północną Gazą po dostarczeniu pomocy. Organizacja tymczasowo zawiesiła działalność w regionie.

Na atak zareagowały m.in. Stany Zjednoczone, z których pochodzi World Central Kitchen. „Pracownicy organizacji humanitarnych muszą być chronieni, ponieważ dostarczają rozpaczliwie potrzebną pomoc. Wzywamy Izrael, aby szybko zbadał, co się stało” – przekazała Adrienne Watson, rzeczniczka Narodowej Rady Bezpieczeństwa.

