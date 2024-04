W tej sprawie Andrzej Duda zgodził się z Lewicą. Żukowska zdradza kulisy spotkania z prezydentem

– Nie słyszałam żadnej obietnicy pana prezydenta, co on by chciał zrobić w następnej kadencji. Może dlatego, że zakłada i przypuszcza, że nie będzie całej kadencji. Prezydent Komorowski też zakładał, że wszystko jest jasne, karty są rozdane i że wygra w pierwszej turze. No, nie wygrał nawet w drugiej… – mówi Anna Maria Żukowska o Rafale Trzaskowskim w programie „Mówiąc Wprost”.

Debata na temat powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego trwa. Niektórzy przeciwnicy inwestycji wskazują, że Polsce nie jest potrzebne lotnisko w Baranowie, skoro istnieje port lotniczy w Modlinie, który miałby być alternatywą. Szefowa klubu Lewicy zwraca uwagę na „patologię” w zarządzaniu tym lotniskiem. Mówi o koalicjancie z PSL-u. – Środowisko PSL-u jest bardzo mocno związane z lotniskiem w Modlinie od czasów jego powstania. Część portu to własność sejmiku mazowieckiego. Od 20 lat rządzi tam Adam Struzik, marszałek z PSL-u, który ma taką władzę, że w pewnym momencie trochę się zagubił. Członkowie zarządu sejmiku mazowieckiego znaleźli się w zarządzie portu lotniczego w Modlinie. Były też inne powiązania rodzinne. My wielokrotnie wskazywaliśmy, że to jest patologia – twierdzi w programie „Mówiąc Wprost” Anna Maria Żukowska. Jak mówi, „znaczna część Lewicy” jest za budową CPK. Oglądanie programu i czytanie całości treści w dniu premiery nowych odcinków dostępne jest jedynie dla stałych Czytelników korzystających z „WPROST PREMIUM”. Zapraszamy. Oto fragment odcinka: Podcast „Mówiąc Wprost” został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.