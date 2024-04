Nastolatek przyszedł na spotkanie z Tuskiem. Teraz jego sprawą zająć ma się prokuratura

W środę po południu premier Donald Tusk spotkał się z wyborcami w Krakowie. Głównym powodem spotkania były wybory samorządowe. Nie spodziewał się jednak usłyszeć tego, co padło podczas pytań.

Wstrząsająca historia młodego chłopaka

Do mikrofonu podszedł młody chłopak. Chciał opowiedzieć swoją historię. – To się stało na zielonej szkole, kiedy byłem w szóstej klasie. Zostałem wykorzystany seksualnie przez mojego rówieśnika z klasy – zaczął.

Jak opowiedział, o sytuacji poinformował swoją wychowawczynię, szkolną pegagog i dyrektorkę. – Wie pan co oni zrobili? Nic nie zrobili. Zgłosili mnie i moich rodziców do sądu – mówił.

– Szczególnie pani dyrektor uznała, że po prostu to wymyśliłem wszystko. Pozwała moich rodziców do sądu, że byli bierni i że nie chodzili na spotkania. To było kłamstwo. Gdyby wygrała dyrektorka, to bym poszedł do domu dziecka. Odebraliby mnie rodzicom. Na szczęście wygraliśmy – usłyszeliśmy.

Premiera zapytał o jedno: czy można coś z tym zrobić. – To jest łamanie prawa według mnie, że nic z tym nie zrobili, a musieli zrobić. Musieli zadzwonić na policję, a oni po prostu nie chcieli stracić swojego stołka – mówił młody chłopak.

Tusk: Skieruję sprawę do Prokuratora Generalnego

Pytanie spowodowało ciszę na sali. Sam premier poczekał chwilę z odpowiedzią. – Jestem w jakim sensie niezwykle zbudowany twoją odwagą cywilną. To jest zupełnie niebywałe. Ja wiem, ile to musi Cię kosztować, żeby też o tym tak otwarcie i tak dojrzale mówić – zaczął Tusk.

Premier nie krył szoku. – Ta sprawa jest koszmarna – stwierdził. Zapowiedział, że będzie prosił będącą z nim na spotkaniu w Krakowie posłankę Monikę Wielichowską o jak najszybsze skompletowanie dokumentacji dotyczącej sprawy. – Osobiście skieruję ją do Prokuratora Generalnego – zapowiedział.

– Ja wyroku nie wydam. Mówimy o sprawie dla Prokuratora Generalnego, nie dla premiera. Ale będę pamiętał to, co powiedziałeś, żeby te kwestie wyjaśnić do końca, żeby ludzie odpowiedzialni za twoją krzywdę ponieśli konsekwencje, ale będę też pamiętał to jako nadzwyczajną lekcję obywatelskiej odwagi. Naprawdę masz prawo do dumy – powiedział Tusk.

Ministra edukacji reaguje na historię młodego chłopaka

Głos w sprawie zabrała już także ministra edukacji Barbara Nowacka. „Poprosiłam małopolską kurator oświaty, p. Gabrielę Olszowską o pilne podjęcie działań i pełną informację w tej sprawie” – napisała w mediach społecznościowych.

