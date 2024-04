Kamiński i Wąsik w Parlamencie Europejskim? Polacy zabrali głos. Sondaż dla „Wprost”

Po koniec marca znany polityk PiS mówił anonimowo w rozmowie z „Wprost”, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mieli uzyskać od Jarosława Kaczyńskiego zapewnienie, że będą kandydatami partii w wyborach do Europarlamentu. Sam były minister spraw wewnętrznych i administracji już wcześniej na antenie Telewizji wPolsce.pl potwierdzał krążące od jakiegoś czasu informacje.

– Dostałem taką propozycję i myślę, że tak – przyznał Kamiński.

Jak twierdzą informatorzy dziennikarek „Wprost”, Joanny Miziołek i Elizy Olczyk, część działaczy PiS nie jest zachwycona tym faktem.

– PO będzie to rozgrywać pod hasłem, że wysyłamy przestępców do Brukseli. Ale na naszych listach do Brukseli jest więcej słabych punktów. Są kandydaci, którzy dostali jedynki dzięki sympatii Jarosława Kaczyńskiego, choć z góry wiadomo, że lokomotywami wyborczymi nie będą – narzekał rozmówca „Wprost”.

Co o tym sądzą Polacy?

Czy uważa Pani/Pan, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

61,3 proc. Polaków uważa, że obaj panowie nie powinni startować w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Przeciwnego zdania jest 17,5 proc. badanych – wynika z sondażu agencji SW Research dla „Wprost”.

21,2 ankietowanych nie ma w tej sprawie zdania.

Za tym, żeby Kamiński i Wąsik startowali do PE opowiada się więcej mężczyzn (23,3 proc. wobec 12,4 proc. wskazań u kobiet). Wynik na „nie” jest podobny (62,4 proc. kobiet i 60,2 proc. mężczyzn), za to więcej pań nie ma w tej sprawie zdania (25,3 proc. wobec 16,5 proc.).