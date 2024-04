Najnowszy sondaż. KO na czele, rośnie poparcie Konfederacji

Onet opublikował nowy sondaż pracowni IBRiS, w którym zbadano poparcie dla ugrupowań politycznych, gdyby w najbliższą niedzielę odbyły się wybory parlamentarne.

Nowy sondaż partyjny. Kto wygrałby wybory do Sejmu?

Zgodnie z wynikami badania, najlepszy wynik uzyskała Koalicja Obywatelska. Głos na największe ugrupowanie rządzącej koalicji chciałoby oddać 30,5 proc. badanych. To mniej niż w poprzednim sondażu IBRiS dla Onetu z 5-8 stycznia, kiedy to na KO chciało głosować 32 proc. wyborców. Jednak mimo spadku to KO zajmuje pierwsze miejsce w sondażu, a przed kwartałem wyprzedzało ją PiS.

To wszystko dlatego, że poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości w ciągu tego kwartału spadło o 5 pkt proc. Obecnie na największą partię opozycyjną chce głosować 29 proc. wyborców.

Trzecia Droga spada, Konfederacja rośnie

Na trzecim miejscu znalazła się Trzecia Droga. Sojusz PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni cieszy się poparciem 11,8 proc. ankietowanych. To o 2,3 pkt proc. mniej niż w styczniu.

Poparcie dla Lewicy lekko wzrosło. Obecnie może ona liczyć na 9,5 proc. głosów. Trzy miesiące temu, było to 8,8 proc.

Mocno do góry ruszyły za to notowania Konfederacji. Poparcie dla tej prawicowej formacji urosło o 3,4 pkt proc. i wynosi obecnie 8,4 proc., co daje jej pewne miejsce w Sejmie.

Na inne ugrupowania chce głosować 1,9 proc. badanych, a 8,9 proc. wskazało w sondażu odpowiedź „Nie wiem / Trudno powiedzieć”.

Deklarowana frekwencja wciąż wysoka

Pracownia IBRiS zbadała też deklarowaną frekwencję. Wyniosłaby ona 63,8 proc. 53,5 pkt proc. wszystkich badanych deklaruje, że zdecydowanie wzięłoby udział w wyborach, a 10,3 proc. raczej poszłoby na wybory. W styczniu pójście na wybory deklarowało 61 proc. badanych.

Badanie IBRiS dla Onetu przeprowadzono 4 kwietnia w formie wywiadów kwestionariuszowych wspomagany komputerowo.

