MON zapowiada inwestycje w ochronę granicy. Wyda setki milionów złotych

W piątek, 5 kwietnia Władysław Kosiniak-Kamysz spotkał się z żołnierzami i dowódcami 19 Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Podczas rozmów ogłosił, że Ministerstwo Obrony Narodowej planuje duże inwestycje we wzmocnienie granicy i szkolenie wojskowych.

MON zainwestuje we wzmocnienie granicy

– To jest swego rodzaju misja, która przynosi efekty i dlatego inwestujemy coraz bardziej. Coraz więcej pieniędzy będziemy wydawać, dzięki naszym podatnikom, którym bardzo dziękuję – podkreślił wicepremier. Ogłosił, że około 850 milionów złotych trafi do Wojskowego Zgrupowania Zadaniowego Podlasie. – Najwięcej ze wszystkich lat do tej pory – zaznaczył.Fundusze zostaną przeznaczone na potrzeby sprzętowe i osobowe związane z ochroną granicy.

Wcześniej Kosiniak-Kamysz spotkał się z kadrami dowódczymi. Podczas wystąpienia przekazał, że rozmawiali o indywidualnym wyposażeniu żołnierza i systemach szkoleniowych, w tym dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej. Poruszyli także kwestie zadań, które wypełnia WZZ Podlasie. – Dziękuję za ten wysiłek w formowaniu dywizji. Jest to imponujący efekt oddania, budowania i integracji jednostek – powiedział szef MON.

Kosiniak-Kamysz o działaniach WZZ Podlasie

Minister podkreślił również, że nazwa jednostki nie oddaje w pełni zakresu jej obowiązków. – Dotyczy województwa podlaskiego, ale również lubelskiego, warmińsko – mazurskiego i części mazowieckiego (...) To jest niewątpliwie gigantyczny wysiłek 18 Dywizji, która od samego początku pełni rolę ochrony i wsparcia dla Straży Granicznej – wyjaśnił.

Wicepremier zwrócił się również bezpośrednio do dowódcy 19 Brygady Zmechanizowanej. – Dziękuję panu generałowi Rafałowi Miernikowi za budowanie brygady i za dowództwo garnizonu lubelskiego. Miałem też okazję obserwować misję pana generała jako dowódcy WZZ Podlasie, które jest powołane w celu ochrony granicy polskiej i wsparcia dla Straży Granicznej – przyznał.

